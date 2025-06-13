看兵推心驚 台灣組乏謀無力

看民間舉辦的台海防衛兵推，依據聯合報報導，「台灣組」竟然不敢啟戰，讓「中共組」派遣艦艇闖入台灣十二海里領海，卻不敢開火，只堅持以並航的方式，試圖驅離敵艦而已。台灣組主推官說，我方如果貿然開一槍，可能造成衝突，正好入敵人把柄。

但相信國人會覺得這場兵推讓人心驚、也感到有些屈辱，好像被人家侵門踏戶，你還不敢有所反抗，如果人家不甩你的並航驅離呢？那我們的主權尊嚴在哪裡？

管制組追問台灣組主權如何維護？台灣主推官只好推說：「這是政府要考量的，請總統回答。」

這就是台灣的悲哀。講求「務實」的民間兵推竟然推出如此消極和柔弱無所作為，一旦真正打仗時，中共會照你的意思被驅離嗎？民間兵推所呈現出的消極，恰好是對賴清德總統執政下兩岸現狀的反映與反思。

民進黨政府逐年堆高國防經費，向美國買了不少武器，作為三軍統帥的賴總統或許認為他採用孫子兵法所說的：「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。攻城之法，為不得已。」可是賴政府的大陸政策並未展現謀略，只會嘴砲攻人，斬斷各種與大陸交流的管道；兩岸兵力又有差距，如何去伐兵、攻城呢？孫子兵法這句話，用在中共組倒比較適合。

台灣組的兵推，似乎是希望最後讓中共組占領台灣周邊島嶼，在台灣灘頭或本土打巷弄戰和不對稱作戰，這可能就是賴清德重用沈伯洋與黑熊學院的關係。但若真的如此，台灣本土就將陷入俄烏戰爭中烏克蘭的下場，平民傷亡慘重。但至少烏克蘭軍人敢戰，最近的蜘蛛網行動，就讓俄軍受不了，取得談判的籌碼。民間兵推呈現出的結果，也凸顯台灣面對戰爭的乏謀與無力，也令百姓擔憂。