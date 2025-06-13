錯誤能源政策 台電虧損是災難開端

台灣美國商會日前公布二○二五白皮書，指台灣隨著核能除役、配合減碳降低燃煤發電，電力供應面臨結構性挑戰，缺乏新增基載電力具體規畫，加劇未來供電穩定性疑慮，將對半導體、ＡＩ等關鍵產業構成更高投資風險。台電虧損不是新聞，但真正該被檢討的是能源政策的長期失序。若再不從根源處理，台電財務困境不是終點，而是國家經濟與財政體系雙重失衡的開始，且將帶來連鎖性災難。

有人將台電虧損歸咎於經營不善，彷彿這是國營企業管理鬆散的老問題。實際上若公司被政策綁住手腳，不能依照成本調整售價，卻又要擔負穩定供電、承接綠能轉型等政策責任，再怎麼變革也只是杯水車薪。

多年來，政府為避免民怨與選舉衝擊持續凍漲電價，這種操作方式也許短期取悅民眾，長期卻讓整個能源價格失真；不僅壓縮台電設備升級與系統維護空間，更削弱全民節電誘因。電價不可能永遠低廉，但沒有人願意在任內觸碰這個政治高壓鍋。

表面上台灣正邁向再生能源比重提升的方向，實際情況卻是太陽能、風力發電雖裝置容量驚人，卻因缺乏配套儲能系統與電網智慧化，使得供電效率與穩定性大打折；一旦遇到氣候異常或備載電力不足，極可能出現區域停電或調度危機。

最令人擔憂的是政策視野短期化，先進國家早已建立動態電價、碳權交易與能源期貨市場，藉此讓能源風險在價格上被看見、被分攤，也讓消費者共同致力於尖、離峰時段「削峰填谷」。但在台灣，能源政策一直停留在補貼與撥補措施，缺乏中長期財務模型與跨代風險評估機制，根本無法對應能源轉型需廿年規畫的巨型工程。

如果狀況持續下去，接下來恐怕不是只有台電撐不住。首先是公共財政會被拖下水，當台電只能靠政府撥補，最終將排擠其他如教育、長照、基礎建設等預算資源，變相將電力成本透過財政預算系統轉嫁全民。再者，現行電價制度缺乏「用者自付」結構，導致高用電者與節能家庭負擔相同單價，形成對高用電族群的逆向補貼。這樣的設計不僅鼓勵浪費，也讓節能政策無法落實，對社會公平造成傷害。

甚者，台灣正陷入一種表面高科技、實則低能源效率的結構矛盾。在全球邁向碳中和、建立碳交易市場之際，我們卻仍以壓低電價來維持表象，讓全民誤以為能源可以無痛轉型。若不從能源稅制、用電結構、儲能布建與市場制度進行全面改革，台灣將錯失下一輪全球綠色經濟轉型的競爭地位。

今天面對的不僅是台電的虧損，更是能源治理體系的失靈。能源政策非單一部會或技術問題，更不是電價審議委員會可以解決題，這牽動國家韌性與社會結構的核心，是賴總統、卓院長與經濟部長需要親自思考與負責的問題。