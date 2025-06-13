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共商國是需解罷免亂象

聯合報／ 陳清雲／立法院法制局前局長（新北市）

第十一屆立法院開議甫滿百日，政壇卻已陷入罷免旋風。根據中選會最新公告，目前已有卅一位立委進入罷免第三階段，其中有廿六案預計於七月十日至八月十九日間陸續投票，幾乎每個周末都將成為「罷免日」。這場綠營支持、民間團體發動的「大罷免運動」，已不再是單一選區事件，而成為選後對決的延長戰，朝野對立升溫，國政推動面臨空轉危機。

罷免制度原本是人民憲法保障的重要監督工具，若能審慎運用，確實有助於矯正民意落差與強化政治問責。然而，當罷免成為選後報復、政黨清算的手段，其目的與程序雖仍符合法律，但精神已嚴重背離民主初衷。

尤其令人憂心的是，執政黨對外高舉「尊重人民」的大旗，表面「禁談補選」，實際上卻透過政黨資源與系統積極運作罷免。此種操作既卸責，又暗藏動員戰術，不但模糊政黨與民意的界線，也加劇社會對政治誠信的疑慮。

從罷免對象觀察，多數並無重大失職或違法，而是因其國會表決立場與執政黨不同，即被貼上「擋改革」、「反進步」的標籤，進而發動罷免。這種以政治立場為理由的選後清算，無異於打壓異議，不僅侵蝕代議政治的多元性，更削弱在野監督的正當性。倘若今日可因「表態不合」而罷免，明日是否連言論自由、表決獨立性也要畫下紅線？

更值得關注的是，總統已補提名新任大法官人選，提名案目前正由立法院進行審查程序。大法官人事關乎國家憲政體制的穩定發展，理應在朝野理性對話中獲致共識。然而，若此時罷免戰火持續延燒，國會籠罩對立氛圍，將嚴重干擾制度性協商，損及憲政合作機制。

面對此局，賴清德總統宣布將於六月十八日邀請朝野共商國是，此舉誠屬正當其時。唯其會談不能流於形式，更需針對罷免亂象提出具體制度性回應，例如強化罷免過程的資訊透明、公正審議機制，以及建立政黨介入行為之監督規範，避免罷免淪為「另類選舉」與選後報復的工具。

我們必須正視現實：罷免已依法進入第三階段，並無「喊停即停」的可能。但台灣民主若僅止於程序合法，卻欠缺社會共識與制度節制，最終將陷入「合法不合理」的破窗困局。

民主制度可以有對抗，但不能只有對抗。罷免不是不能有，但不能沒完沒了；民意值得傾聽，但不可被操弄綁架。台灣若走向「一選再選、罷到斷線」，必將喪失憲政穩定與人民信賴。

唯有回歸制度本旨，重啟理性協商，建立共識與節制機制，方能讓民主成為建設的力量，而非鬥爭的工具。

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