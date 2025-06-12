法庭轉播 可以兼顧公益與隱私

對法庭活動轉播的修法提案，幾個法律團體提出反對意見，認為法庭活動轉播會嚴重傷害當事人、證人的隱私，也可能影響公正審判，且除了美國各州法院開放外，美國聯邦法院、德、日等國都未開放法庭轉播。

其實，有不少國家都開放事實審法庭轉播，美國目前有四十五個州法院開放。此外，加拿大、澳大利亞、紐西蘭、南非、巴西、荷蘭、義大利、烏克蘭、哈薩克、中國大陸，乃至各國際法院，都允許事實審由媒體申請轉播法庭活動。

反對者只提到轉播可能帶來的問題，卻忽略能帶來的公益，包括：一、確保筆錄正確；二、確保審判公正；三、人民知的權利；四、教育公眾。尤其，人民希望對重大案件轉播的最核心訴求，就是人民知的權利。

反對者提出的可能危害最主要有二：一、影響受公平審判權（正當程序）；二、可能侵害當事人、證人隱私權人格權。就第一點，美國最高法院一九八一年的Chandler v. Florida案就指出，沒有證據證明，媒體報導會影響法官公正審判，而足以違反正當程序；相反地，法庭轉播的目的之一就是希望透過外部監督，讓審判更加公正。

至於第二點，對當事人證人等隱私之侵害，確實是最大的擔憂點。隱私權、人格權保障確實重要，但並非絕對。一方面仍需與公益衡量，二方面在開放法庭轉播時也可尋找對隱私侵害較小的方式，達到公益與隱私之間的平衡。這些開放轉播的國家，當然也重視，故在開放的同時，會有許多限制。一般而言，這些國家都會限制家事案件、兒童案件、私人間性相關案件等，或明文規定屬不得轉播，或給予法官裁量權，法官一般也不會同意這類案件轉播。

其中，由於歐盟對個人資料保護的嚴格保護，更重視個人隱私、人格保障，故歐盟國家確實在開放法庭轉播上更謹慎。但義大利、荷蘭也都開放刑事案件事實審之轉播，重點應是研究他們如何調合與個人隱私之衝擊，而非反對。

義大利規定聲請轉播須得到當事人同意，若是特別重大社會利益案件則不需要。但若是證人、鑑定人、被害人不同意，則不可播送其影像，但仍可播送聲音。荷蘭稍加限縮，若被告不同意轉播，媒體仍得播送其聲音，但不得播送其影像；若證人、鑑定人、被害人等不同意，則影像聲音都不得播送。透過這類安排，在當事人同意與公益調和，找到折衷方式。至於法官、檢察官、律師的影音，則均無保護必要。

回頭檢視民眾黨提出之草案，仍有修改調整空間。一、聲請轉播者，應是由媒體提出聲請，而非被告，且由媒體自行負擔轉播成本，不須替政府擔心司法財政。

二、基於各界對隱私侵害之擔憂，雖然草案設計的條文限於涉及重大公益或社會矚目案件，確實沒有完全排除私人糾紛或涉及性方面之案件。建議明確將這類案件明文排除。

三、義大利、荷蘭雖同意開放轉播，但仍尊重證人、鑑定人等意願。因此，法條中除規定法院得裁量以適當方式開放轉播，建議寫上法院也得作若干限制。並授權司法院進一步參考義大利或荷蘭作法，研擬細部規定。