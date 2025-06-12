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賴清德用人唯親 酬庸也得擺對位子
即將接任高鐵董事長，卻毫無交通背景的史哲，可見賴清德的用人唯親與論功行賞，酬庸文化愈趨猖獗。
史哲任職領域和交通沾不上邊，但交通部長陳世凱為其辯駁，稱史哲在擔任高雄市副市長期間曾督導交通局、也有參與高雄捷運與輕軌的經驗。
同樣毫無交通專長與經驗的陳世凱出任交通部長，已跌破許多國人的眼鏡；一年不到，竟再添加史哲接任高鐵董座的「事蹟」。
賴清德曾多次說明用人唯才、不分黨派，但其酬庸用人大家有目共睹，數月前也曾任用無金融背景的呂政璋接任台灣金聯董事長。賴清德嘴喊用人不分黨派，唯才是用，信口開河唬弄幾下，重用了潘孟安、劉世芳、陳金德、邱垂正等人均屬新潮流。賴清德雖已「退流」，但觀察其人事布局，不就是收編台獨派、台南幫、高雄幫，形成「賴系」？何來符合「跨黨派、跨世代、跨領域」的民主大聯盟原則？若能適才適酬倒不為過，可惜幾乎都擺錯位子，太扯也太過分！
民進黨能打天下，卻無能治天下，原因在於人才缺乏長期培育，以致無才可用；又不用在野或非賴系人才。當權者只在乎贏得選舉，管他什麼才，有選票最實在。
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