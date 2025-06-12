館長訪陸 賴卻鎖台自閉

「不看不知道，一看嚇一跳」是館長至上海，隔日一早直播的發語。台灣從一九八七年開放兩岸探親，近四十年間往來兩岸的人如過江之鯽，館長網紅如今才到大陸參訪有何意義？而馬英九即將啟程第四次大陸行參加「海峽論壇」，陸委會認定「實屬不當且有失立場」，賴係直球對決宣戰嗎？

首先，馬英九執政時期創造的和平紅利迄今幾已消耗殆盡。蔡英文的兩岸政策雖對槓大陸當局，還沒有到務實台獨金孫的劍拔弩張地步。賴清德總統上任後，兩岸情勢只有更緊繃。當習近平在去年釋出「熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」善意，賴政府刁難以對；台灣教育部長明言不鼓勵學校至大陸學術交流，兩岸學術交流幾乎停滯。館長的赴陸之旅，不僅跨出其個人第一步，也同步帶領粉絲或收看直播者親睹大陸一、二線城市的發展。

其次，館長的粉絲數和流量，正是相對於執政黨冰凍兩岸的熱呼呼解凍清流。在網路時代，執政黨可以政策鎖台，凍結兩岸民間交流，但政府很難禁絕網路傳播。

館長十日抵滬後展開直播，當天晚上去餐館大啖烤串，在線觀看人數最高達近卅萬人，源源不絕的觀眾點外送餐飲和到場親送茅台，該連鎖店董事長直接告訴館長，該餐廳外送平台因為單數爆量，已停止接單。此現象說明直播觀眾不只在台灣，更有大陸在地觀眾；民眾的熱情送禮，綠營可以解釋成是大陸刻意安排，但真有如此臨時動員能量，也令人感嘆大陸因應效率。

再者，台灣許多年輕人未有赴陸經驗。館長粉絲群大都為年輕人，透過直播，其說服力和信任度不言可喻。賴當選後心中最痛應就是「流失年輕支持者」，而民眾黨和館長的粉絲群集中在年輕族群，綠營失去正是館長擁有，一得一失之間，館長若能讓其粉絲改變綠營對於大陸獨裁落後的詆毀形象：「廁所沒門、高鐵沒靠背、只能吃榨菜和茶葉蛋」，不啻揭穿綠營謊言。

接著，館長自詡為兩岸「和平大使」，反對者譏其過譽。館長勤健身，滿身刺青與肌肉，或有人認其頭腦簡單。惟他能經營健身、網購、餐飲事業，表示必有過人之處。館長在政治立場雖多有轉變，但首日在餐廳合影時大陸民眾一句「祖國早日統一」，館長四兩撥千金說是對方好意，他會被青鳥攻擊。也足證館長事先有預想大陸民眾的「統戰」說詞，心中早有應對話術。

最後，館長隻身組團赴陸，無懼大陸統戰；而近來綠營高層周遭卻頻傳共諜，賴清德一年來則貫徹鎖台抗中，宣傳大陸對台之威脅。兩相對照，棒球迷賴清德為何缺乏「直球對決」勇氣？當台灣民眾可以面對來台陸客娓娓訴說，呈現台灣最美的風景是人；當陸客訪台觀看各電視台政論節目，親眼目睹言論自由的百花齊放；當台灣高校老師和同學能在潛移默化之間，變化陸生對於台灣認識和民主體認，這不也是台灣具備的防統戰武器？

台灣無畏抗中，忌的是鎖台自閉；台灣不怕統戰，恐的是坐井觀天、夜郎自大；台灣更不懼封鎖和軍演，憂的是台灣喪失自信、怯於面對、鴕鳥以終。