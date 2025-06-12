人事任命不可不慎 酬庸造成兩個嚴重後遺症

前立委林昶佐出任駐芬蘭代表的爭議未歇，毫無交通治理背景的政務委員史哲，又被任命為台灣高鐵董事長，造成各界譁然。

台灣實施民主政治以來，要擔任這些要職，若缺乏完整行政歷練，很難脫穎而出，也難以服眾望，但是賴政府卻把如此重要的人事任命，當成地方選舉在操作。但人事任命絕非地方選舉，這樣橫柴入灶，如兒戲般在行使任命權，可能造成兩個嚴重的後遺症。

其一，破壞既有行政倫理。在相關業務上深耕許久且有完整歷練者，絕對不乏其人，但賴政府卻寧可捨棄這些人才不用，也要空降「自己人」，日後在相關業務發展與推動上，這個位高權重的「自己人」，將可能受底下人員無聲且消極的抵抗，這對台灣的外交工作及交通運輸發展，將是很大的傷害。

其二，樹立惡質酬庸文化。林昶佐跟史哲或許有其過人之處，但他們的專才並非在外交及交通治理，倘若執政黨說不出令人信服的理由，只會加深大眾「有黨證真好」的印象，並讓「有志之士」以此為目標。逢迎拍馬勝過真才實學，一旦蔚然成風，將會加速台灣人才的流失。

為了台灣的長治久安，賴政府在人事任命上，還是應該要遵循既有的倫理，橫柴入灶或許能滿足短期的一己之私，但對台灣的傷害卻是長久的，不可不慎！