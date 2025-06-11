賴政府還藏有多少共諜

台灣高檢署及台北地檢署昨天依違反國安法、國家機密保護法等罪，把總統賴清德、國安會秘書長吳釗燮身邊的四個標準綠色幹部提起公訴，說明了一向打著「抗中保台」旗號的綠營內部，早就已經有人「合中賣台」，做有損我們台灣的事。

總統府總統辦公室前諮議吳尚雨、民進黨前黨工邱世元、黃取榮、國安會秘書長吳釗燮前助理何仁傑等四人，被檢調機關查辦時，各方關注的是「民進黨政府的重要幕僚被中共情報機關吸收」、「綠營內部被紅化」，以及長期在民進黨政府內擔任要職的現任國安會秘書長吳釗燮，究竟要不要為了身邊出現共諜，擔負起政治責任辭職下台。

但這些都是整件共諜案的枝節，比較重要的是為了各有關單位及時止損，檢調單位及政府應該要查出，民進黨內部還有多少這種打著抗中保台卻做出真正賣台勾當的人，以及這些人出賣了什麼國家機密。更重要的是，要向國人交代，這幾個綠營共諜出賣我們的機密之後，究竟害了多少到大陸旅遊、經商或工作的台灣人。

說實在的，國安會秘書長吳釗燮要不要下台，對補救整件共諜案所造成的損害無濟於事。而且以綠營「只要是自家人，沒有什麼不可以」的護短特性，今天即使吳釗燮辭職下台，也只是讓吳釗燮表演了「勇於負起政治責任」的秀，對於吳釗燮的政治前途沒有任何皮毛的傷害，隔一陣子高機率他就又會被任命新的、甚至更好的職位。

但是許多為了台灣利益到中國大陸經商、旅遊或工作的國人，如果因為這些綠營共諜出賣了情報或消息，令他們在中國大陸被抓捕、關押，這些國人就不會那麼好命；輕的被短期關押後放回，重的則被判長期監禁，與在台家人離散。

綠營執政的這幾年有不少台灣人，包括一些出身綠營的人物，在中國大陸旅遊或工作時被中共公安或情報單位抓捕。事發當時，綠營幾乎都把這些人被抓捕的責任歸諸於中共濫捕；但如今連總統、國安會秘書長身邊都出現共諜，讓人不免懷疑這些人被抓捕的背後，是不是出於被綠營共諜出賣？

至於這四名綠色共諜究竟出賣了什麼國家機密，從檢方目前發布的簡略內容，外界很難看出當中的問題。且依檢方起訴時所適用的國家機密法條，未來這四名共諜在法院審判時，極可能以事涉國家機密而以祕密庭形式進行，不會像柯文哲等所涉的京華城案公開讓人旁聽，不會讓公眾知道這四個人究竟幹了什麼、害了什麼人。

一般的印象，也是綠營幹部最引以為自豪的，就是他們自認是抗中保台的幹將、絕不可能出賣台灣、出賣國家及人民利益，是鐵板一塊。但由這四名高階層級的綠營「菁英」被中共吸收來看，相信綠營的政府「菁英」應還有共諜，有待檢調一一去抓。

幾十年前「匪諜就在你身邊」的口號、標語處處可見，曾被綠營視為笑話；現在共諜已到總統府幹活，民進黨政府不能再笑了。