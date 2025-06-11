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藍主政能不分顏色 綠做不到？

聯合報／ 林公正／資深媒體工作者（高雄市）
卓榮泰說「支持中央政府，就會支持地方政府」，外界質疑補助與否是看聽不聽話。圖／行政院提供
卓榮泰說「支持中央政府，就會支持地方政府」，外界質疑補助與否是看聽不聽話。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰日前視察屏東「勝利星村」，說立法院在審查預算時陷入「不合理、不理智」狀況，但對於當初支持中央政府的立委，他會去詢問地方有何建設需要，可以商量；而對於國民黨幾位地方首長到行政院抗議、訴願，他則要請他們問問在地立委，為什麼當初沒想到這個問題？「這不是報復心態，而是一個輪迴。」

卓榮泰這是公開向國人宣示，綠色立委支持行政院預算，所以綠色執政縣市可獲優先補助；藍色立委刪減行政院預算，中央不會支持藍色執政縣市的補助款。卓榮泰的說法無論是出於「報復」或是他所謂的「輪迴」，都是既失格又失德！老子曰：「聖人無常心，以百姓心為心。」意指在上位者應設身處地為民眾的利益著想，而非以個人的私欲為考慮，這也是身為主政者應奉行的圭臬。然而在綠色執政下，主政者顯然只看顏色不論是非。

猶記過去吳敦義在擔行政院長時，行政院編列的「災害補助預備金」結餘不少，有人即提議分給國民黨執政的縣市就好，但未獲吳敦義同意。吳敦義當時說，行政院是國家的，而不是國民黨的，對於各縣市的民眾，行政院必須一視同仁照顧，故而指示依各縣市人口比例，將剩餘款公平分配給各縣市，這是施政不分藍綠的典型。

事實上，賴清德在擔任台南市長時，就曾蒙受這種不分藍綠的施政之惠。當時他全力推動台南砲校遷移及重大建設開發案，都獲得吳敦義院長的全力支持，也因而賴清德曾經公開表示感謝，並稱揚吳敦義是最具行政能力的院長。

除了台南的重大建設，由綠營長期主政的高雄市，馬政府與吳內閣過去也同樣大力支持，包括流行音樂中心、高雄展覽館、旅運中心等，都是百分之百由中央出資與建；輕軌非自償部分，中央也補助了六十三億，占比七成九。台南與高雄長期由綠營執政，但國民黨主政的中央並未因此而有所虧待。國民黨主政不分顏色，民進黨做不到？

賴清德任職台南市長時，必然盼望中央政府能不分藍綠，而「賴市長」的盼望顯然沒有落空，所以才有口碑不差的台南政績。如今當年的「賴市長」貴為國家元首，難道就忘了施政不該分黨派顏色嗎？他任命的閣揆卓榮泰以地方補助款做為政治鬥爭工具，不知曾被雨露均霑的「賴市長」作何感想？

俗諺「人在公門好修行」，從政可以是最好的修行，在紅塵中修行更具工夫、更有功德。卓榮泰既知「輪迴」，也必定明白因果報應的道理，是否該敞開心胸，勿以地方補助款做政治鬥爭？迴力鏢總是回打到自己身上啊！

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