軟弱的強人 會帶給美國什麼？

最近美國華爾街流行一個新詞─ＴＡＣＯ（Trump Always Chickens Out），即川普總是退縮。媒體發現，美國總統川普關於關稅強硬的恫嚇後往往伴隨著退讓，股市卻隨之起舞，摸清楚了這套規律，這就給短線投資人帶來獲利的機會，屢試不爽。

ＴＡＣＯ理論不只是華爾街戲謔的投資策略，也反映出川普上任四個多月來，看似雷厲風行、翻天覆地的內外改革，囂張跋扈的網路推文，到頭來暴露出他不過是一個色厲內荏的「軟弱的強人」。

ＴＡＣＯ理論讓人懷疑熱衷關稅的川普到底有沒有一套完整的經濟理論，可以支撐他對貿易逆差的縮減與讓製造業回流的執著。川普當前不是因為受到財團或市場的短期壓力便退縮，就是「順了姑意逆了嫂意」，弄得兩面不是人。像是擔心八月底的開學季與萬聖節的貨架空無一物、擔心蘋果手機價格飛漲，不得不對中國大陸退讓。而調高鋼鋁關稅雖然造福鋼鐵業，卻讓其他製造業叫苦連天。在中國帶頭「不跪」的抵制下，也給了其他國家對抗的底氣。加拿大、澳洲還相繼選出公然反對川普的執政黨，全世界都看穿川普沒有看上去的強大。

在外交上川普得罪了盟友卻一事無成。中東之行看似風光，這些富國承諾的投資能否落實還有待觀察，不過他倒是先收了一架大飛機，他家族企業在當地的投資也引起很大的爭議，看不出他此行對中東的區域安全起了什麼作用。加薩人道危機天天上演，川普置若罔聞。更別提俄烏戰爭了，在逼迫烏克蘭簽下國土資源的協議後，美國就袖手旁觀，任由兩邊不斷升高攻擊規模，造成更多平民的死傷。

原本川普選前就承諾縮減政府開支，朝向小政府的保守派政治理念改革，大張旗鼓成立了「政府效率部」（ＤＯＧＥ），大砍國際開發署、國際新聞宣傳機構以及駐外使領館，但同時也削弱了美國在國際上的軟實力。如果真的能撙節開支倒也無可厚非，但是川普口中的「又大又美法案」出爐，讓共和黨內財政保守派大為不滿，同時種下他與馬斯克決裂的種子。而川普政府改革的計畫至此可謂失敗收場，聯邦政府將繼續債台高築，市場出現更多的疑慮。摩根大通執行長戴蒙就公開警告對美國國債市場的風險正在惡化，他指出美國政府債務持續膨脹，最終將導致債市出現嚴重動盪，甚至崩潰。

目前國會仍掌握共和黨手中，川普就已經出現左支右絀的疲態，明年期中選舉更不樂觀，川普這時的強人姿態正如洩了氣的玩偶一般，奄奄一息。川普走到這一天，與他個人性格有很大的關係，好大喜功、自我中心。這種性格的養成來自他的從商與從政的經歷，商場的爾虞我詐、演藝事業的誇張效果，乃至網路霸凌政敵，都讓他愈來愈脫離現實。

他在這一任用人的唯一標準就是忠誠，內閣閣員多是不學無術的馬屁精，沒有中心思想，缺乏完整的政策規畫與實踐的能力，更不敢決斷厲行。缺乏一貫性的政策主張、嚴謹的政策規畫，更重要的是實質的報復能力，都讓人看破手腳。

在其他的狼眼中看穿了川普不過是披著狼皮的羊，從華爾街到克里姆林宮，都看出來了。