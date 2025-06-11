正視欺騙與投機 對社會的危害

台中市一名私立高中學生申請入學獲得四間學校醫學系正取，然而學習歷程檔案遭爆填寫不實，被取消了錄取資格。報導多以膨風形容此一不誠實的行為。其實這包含了欺騙與投機取巧兩大惡劣行徑。投機取巧絕對不是良好的德行，無論在民事與刑事法律規範都對「射倖」行為有所規範。

四屆監察委員為了解射倖行業對社會的影響，曾拜訪當時香港賽馬會主席。非常驚訝地發現，主持馬會的主席竟對具射倖性質的賽馬彩票持非常保守的看法，因此在作為上非常自制。他說彩票雖說收益必須用於公益，但是買馬票的人，絕大多數是夢想翻身的窮人，中獎率極低，結果越買越窮。

美國加州刑法第三三○ｂ條，在未經授權的情況下製造、擁有、販售或操作「老虎機或類似裝置」是違法行為。該條文主要針對任何透過投入金錢或其他物品啟動，依賴機會或隨機性，有可能讓使用者獲得金錢、代幣或其他有價值物品的機器。違反者得處以罰金或監禁。目前，多國已針對具有「射倖性」的消費產品制定相關法規，特別是為了保護兒童和青少年，免受類賭博機制的影響。

台灣到處都是抓娃娃機或是扭蛋機等射倖設施。類似的設計也出現在電玩遊戲中。經濟部提供的「網路連線遊戲服務定型化契約範本」建議遊戲廠商載明：有提供付費購買之機會中獎商品或活動，其活動內容、獎項、中獎及機率或稀有商品數量等資訊，並應記載「此為機會中獎商品，消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品」等提示。

然而，定型化契約範本並無法律上的強制力。《兒童及少年福利與權益保障法》第四十七條明文規定，不得在兒童及少年活動場所周圍二百公尺內設置或經營「妨害身心健康」的設施。抓娃娃機或扭蛋機內容包含賭博成分，自然應被視為「妨害身心健康」而受到限制。但是也未見到中央及地方政府注意管制或輔導。

比利時、澳洲、荷蘭、英國、南韓都分別對射倖遊戲，加強管制或全面禁止，除高額罰款外，甚或認為賭博而成為刑事案件。最早弄出扭蛋的日本，也在二○一二年要求將玩家隨機收集物品以獲得獎勵，視為不當誘導消費，禁止「完全扭蛋」。西班牙、德國、美國、加拿大、歐盟都計畫對類似機器進行規範，以保護未成年人，免受成癮性賭博行為的影響。台灣僅見《電子遊戲場業管理條例》殊為潦草。

至於《公益彩券發行條例》雖以盈餘運用增進社會福利為宗旨。但社福本是政府責任，應該由編列預算，卻要依賴獎券，實令人不能苟同。看到滿街的抓娃娃機與彩券行，卻不見政府對養成社會投機取巧的風氣認真對待，令人氣結。日昨經濟日報報導全台竟有一萬多家彩劵行，數量直追超商。假如彩券無害，是值得推廣的，那為什麼法律對這些射倖產品要設定限制？

法律不僅是規範的集合，更是一種基於社會期望的權威性決策過程。法律的正當性來自於其在社會中作出正確決策的能力，這些決策應反映並實現社會的共同價值。法律應與社會價值密切結合，應作為實現這些價值的工具，並透過政策的制定和實施，來促進社會整體福祉。誠實與務實都是社會生活的基礎，我們寄望政府能正視欺騙與投機對社會的危害，不要只在年輕人受到社會不當影響，拿剝奪入學資格來處分犯錯的年輕人。