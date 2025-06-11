政治割裂下的「美國內戰」

洛杉磯驚現增派新兵種，加州政府起訴川普調兵，川普請求法院撤銷命令並威脅抓州長。加州因聯邦移民突襲而引發的「內戰」動盪情勢升級中，去年上映的《美國內戰》電影似乎正成為美國現狀的預言。

共和黨和民主黨在移民問題上已然是政治博弈的工具。川普把外國人塑造成對美國經濟、治安、福利和文化的威脅，迎合日益上升的民粹主義和本土主義思潮。

在川普1.0時，加州即因非法移民問題多次與華盛頓發生衝突，如今川普2.0到來，日前加州議會開始審議一系列提案，要求進一步限制聯邦政府到學校、醫院、收容所等地抓捕非法移民。川普此時選擇加州開刀，表面看是兌現其強硬移民政策的承諾，實際上背後有著深刻的黨爭考量。

加州長期以來是民主黨大本營，擁有強大的地方自治傳統及限制與聯邦執法機構合作等。川普此舉意在挑戰民主黨在地方治理上的主導權，通過製造中央與地方之間的衝突，凸顯所謂法治與混亂的對立，激發共和黨基層選民熱情，並向溫和派施壓。

此外，加州是美國經濟重鎮，打擊非法移民將直接影響勞動力市場和社福支出，這為川普提供重塑美國經濟秩序的舞台。可以說，在加州搜捕非法移民，不僅是地理意義上的目標，更是政治意義上的象徵。作為美國第一大州，加州長期以來依賴各國移民發展經濟，有保護移民的傳統。因此，加州政府與美國聯邦政府之間的矛盾不斷加深。

美國是移民國家，其一向認為自身的繁榮與發展離不開移民的貢獻。但美國的移民法帶有濃厚的種族歧視色彩，對部分歐洲國家門檻較低，對亞洲和中東等有色人種國家的移民限制相對多。不少以非法途徑進入美國的人從事最低端的勞動，美國社會亦坐享廉價勞動力帶來的經濟收益。

以「美國夢」、「大熔爐」為豪的國家，正因移民政策的結構性撕裂陷入更深困境。執政者將公民身分異化為富豪階層的專屬入場券，既試圖透過資本門檻篩選富有、高學歷及專業的優質移民維繫經濟活力，又不得不維持對底層勞工的剛性需求，這種矛盾使移民問題淪為黨爭的籌碼，給大批移民家庭帶來悲劇。

橋水基金創始人達里歐近日發表長文「內戰？」，他總結出引發重大內部衝突的「有毒組合」，包括：國家與民眾處於財政困境，如債務與未償義務龐大；社會內部存在巨大收入、財富與價值觀差距；以及遭遇劇烈的經濟衝擊，如金融危機等。

這些「毒性混合」伴隨其他因素出現得愈多，發生嚴重衝突如內戰或革命的可能性就愈大。解決之道不是暴力革命，而是強有力的和平改革者。國家要避免災難性崩潰，實現更公平的財富與機會分配，保持社會凝聚力，因此領導人需要具備團結社會的能力，而不是激化對立。

當然，事實上就現狀來說，篤定美國會爆發內戰還言之尚早。達里歐從研究五十多次內戰和革命後發現了一個規律的答案：「內戰或革命最可靠的領先指標是，政府財政破產與巨大的財富差距並存。」但美國內部割裂的政治氣候已然形成。