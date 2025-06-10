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川普大殺四方 美國世紀岌岌可危？

聯合報／ 曾士宇／大學教師（新竹市）

研究現代美國實力的世界知名權威約瑟夫．奈伊於五月六日辭世。他在二○二四年出版回憶錄《活在美國世紀》，是對「美國世紀」的最佳詮釋。

由於該書完成於川普回任美國總統之前，雖然他對川普初次執政拒絕自由的國際秩序很不以為然，但視為一場嚴重的交通事故，而非致命的車禍，因而對「美國世紀」的延續審慎樂觀。不意政治狂人竟能強勢班師回朝，唯我獨尊，任用高官皆為順從唯諾之輩，上任四個月來大殺四方，情況遂急轉直下。

在這樣背景下，奈伊與羅伯特．基歐漢共同撰寫「漫長美國世紀的結束」一文，將發表於《外交事務》，電子版並已於六月初上線。這可能是他生前最後一篇專文，長達約八千字，重點是對美國世紀的未來轉趨悲觀。

該文指出川普試圖將美國強加於世界，並與世界保持距離。他通過揮舞美國的硬實力，威脅丹麥對格陵蘭島的控制權，並暗示他將奪回巴拿馬運河；他威脅要徵收懲罰性關稅，在移民問題上脅迫加拿大、哥倫比亞和墨西哥；他退出了巴黎氣候協定和世界衛生組織；他宣布對世界各國徵收全面關稅，使全球市場陷入混亂，不久之後他改變了策略，暫時取消了大部分額外關稅，但持續與做為主要目標的中國打貿易戰。

川普從實力地位出發，但他削弱了美國「相互依存」的優勢，誤用不對稱力量破壞了這種結構，使美國喪失了穩固其影響力的制度基礎。他過度依賴脅迫與交易，罔顧美國長年累積的軟實力；美國透過自由、民主與開放社會而建立的全球形象，被其攻擊民主盟邦、削弱國際援助與媒體聲譽、質疑人權價值觀的行為所侵蝕，損及盟友信任與長期合作。

川普將全球化視為敵人，錯把移民與貿易失衡視為經濟困境的根源。他藉由高關稅與排外政策迎合民粹選民，卻忽略全球化對美國實力的貢獻，反而危及科技創新、產業鏈整合與國際人才的流動。在氣候變遷與疫情等跨國議題上，川普選擇退出合作機制、削減預算與公衛支援，導致美國喪失領導全球、協調行動的能力。儘管美國的研究型大學在世界範圍內處於領先地位，但政府試圖通過取消資金、限制其獨立性及使其難以吸引來自世界各地的優秀學生來扼殺它們。

雖然中國在軟實力建構上成效有限，卻積極利用「一帶一路」、貿易依賴與報復工具對抗美國。川普削弱美國制度盟友與國際秩序的行為，反而助長中國在「全球南方」的影響力擴張。作者指出川普只看到當前利益，忽略了相互依存與國際秩序對美國長遠利益的支撐。他在全球力量的競爭中，押注短視的硬實力與民粹情緒，卻忽略了制度、價值、文化與合作構成的根基。

奈伊與基歐漢的這篇評論，可視為對當前美國對外戰略與國際秩序未來走向的警示；若繼續背離開放與合作的核心理念，美國可能失去全球領導地位。他們甚至悲觀認為，「美國的衰落可能不僅是一次下降，而是一次暴跌」。「夕陽無限好，只是近黃昏」，世人要擔心的不是中國能否和平崛起，而是美國能否「和平衰退」。

川普

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