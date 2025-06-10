民間兵推價值：提兩岸和平方略

由台北政經學院主辦的台海兵推，將於今明兩日登場，參演人員包括國內前政軍高層人士及四位美日退役上將，並強調兵推絕不美化結果、不預設立場，盡量如實呈現一旦開戰，我方可能遭遇的問題。不過，筆者認為其在兵推狀況設定上仍可能會有下列盲點：

首先，淡化中共掌握戰略主動權對戰爭勝負的影響。中共深知若欲使力量平衡發生決定性的改變，軍事奇襲是主要的選項，大規模之奇襲一向是共軍在開戰初期的慣用戰法，如一九五○年韓戰、一九六二年中印戰爭、一九七九年懲越戰爭都是如此。假使中共決意對台灣動武，很可能會突然發動奇襲，以提高武力犯台的勝算。

換言之，「不宣而戰」是中共的慣伎，在共軍掌握戰略主動權下，若在福建平潭周邊之海峽中線附近，採取海空聯合演習、直接轉為實戰攻台的奇襲方式，先以火箭軍的中短程彈道飛彈、巡弋飛彈及遠程火箭砲，洗地式的癱瘓我軍指管中心、機場港口和主戰兵力營區等設施；這些可能的情況，在我方卻缺乏反飛彈、反火箭彈兵推，只能淡化以口頭討論方式過過場。

其次，不能量化中共決勝武器的殺傷戰力。近年中共軍隊的裝備更新頻繁，尤其是火箭軍已列裝的高超音速東風系列彈道飛彈（十七型射程二五○○公里、廿六型射程四千公里、廿七型射程五千公里以上）、東風十五短程彈道飛彈（Ｂ型配備電磁脈衝彈頭可癱瘓電子設備、Ｃ型配備鑽地彈頭可擊穿地下堅固工事）、東風一百超音速巡弋飛彈（射程兩千公里）。然而中共這些龐大的決勝武器戰力，在台海兵推時不易精算量化，造成我方的戰損也很難加以裁判，故而影響兵推結果。

最後，中共情監偵優勢被片面化。中共是全球第二大太空強國，擁有各型衛星約四二○枚。目前部署的新一代衛星，已強化對台灣周遭衛星偵察能量，再結合北斗衛星全時域定位，亦可掌握台灣及周邊海空域的所有動態。而中共在二○二五年將完成「高分」（高分辨率）對地觀測系統衛星之組建，在亞太地區可於卅分鐘更新一次圖資，因此號稱能夠偵測「連級」部隊的行蹤，可進行戰場精密測繪、即時標定軍事部署，這些中共衛星科技優勢對台海戰場勝負影響很大。惟在兵推時也僅能做片面式的口頭討論，容易碎片化太空科技對戰爭影響的重要性。

基此，民間兵推真正的價值所在，並非僅是敲打軍方兵推「只能勝不能敗」的弊端，而需針對中共軍力無論是質或量都已凌駕台灣的現實，如何在國家安全戰略層面上、特別是政治戰略上讓中共師出無名，以達到孫子所謂的「敵雖眾，可使無鬥」之境界。易言之，民間團體如何藉由台海兵推集思廣益，總結出兩岸和平相處方略，其價值才可不下於官方兵推。