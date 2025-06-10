異床異夢 美中博弈才開始

美中雙方五月於日內瓦議定的共識，顯然有相當大歧異。川習通話後，兩國於倫敦再次進行新一輪經貿磋商。從各種情境推斷，此輪談判最有可能的結果是，雙方在「雖不滿意但可接受」下，達成一定程度的協議。但由於美中互信不足，因此未來勢必仍有許多爭議。可以確定的是：美中關係將持續跌宕起伏。

川普認為，他國對美的貿易逆差都是「賺了美國人的錢」。這種無視國際貿易比較利益法則的一元思考，使得川普認為全球最大消費國的美國具有絕對議價權；所有對美順差國，都會主動想和美國達成協議。

然而，且不論大陸早已逐漸降低對美的出口依賴。北京認為，美國對陸貿易不平衡看法存在根本性的認知錯誤。其論點包括：

一、美國的出口限制是美中貿易逆差重要原因。中美之所以存在巨大貿易順差，主因之一是美國對大陸不斷升高出口管制，以致影響高科技產品出口。換言之，並非大陸不買美國產品，而是美國不賣。

二、中美貿易順差是由產業比較優勢和國際分工導致。北京強調，美國為因應經濟全球化，自廿世紀八十年代將造成汙染、勞力密集等生產外包；彼時大陸正透過改革開放吸引外資、全力發展製造業。在一推一拉過程，大陸成為全球工業門類最完整的製造大國，美國製造業則逐步空洞化。亦對北京來說，中美經貿的本質，是全球最大製造國與全球最大消費國之間的供需合作。

三、中美服務貿易呈現高度逆差。北京多次強調，美國在將製造業外包的同時發展服務業；歷經數十年發展，美國已成為全球最大服務出口國，每年涵蓋金融、旅遊、工程、醫療、雲端運算、影視的服務貿易順差將近三千億美元。以二○二三年計，大陸對美服務貿易逆差為二六五點七億美元，占美國服務貿易順差總額九點五％左右，美國不但早已是大陸服務貿易的最大逆差國，逆差規模也呈現擴大趨勢。

基於上述理由，北京才一再重申「中美貿易不平衡是偽命題」，顯然這樣的論述川普不可能接受。但由於美中都面臨各自的內部壓力，因此即使此次談判美國仍將表現強硬態度，仍會以達成協議為首要目標。對北京來說，與美升高對抗並非此時最佳的戰略選擇；一再重申中美「合則兩利、鬥則俱傷」的北京，亦將會在可控範圍內妥協。也就是說，在美中各有需求、且都不願意承擔談判失敗風險的前提下，美方很有可能將以盼陸放鬆稀土管制、落實第一階段貿易協議、購買更多農產品，交換大陸輸美產品關稅的降低。

然而，由於兩邊認知差距過大，此次協商完成後才是博弈真正的開始。美中勢必在異床異夢中各說各話，並在多輪的極限施壓與探底後，進行多層次的交易。

至於台灣問題是否會成為兩強談判的籌碼？或在何種情境下將成為籌碼？對此台灣絕對不能掉以輕心；除審慎評估，還必須應超前部署、提出各種預案因應！