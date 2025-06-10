科技．人文聯合講座／應盡量從工程師的眼光來看事情

最近很多人在談人形機器人，中國在這方面的確表現得很先進，有機器人參加馬拉松比賽，這不是容易的事。我在這裡卻要講一個故事。

很多年前，美國有一所大學發展一種機器人，這個機器人穿了溜冰鞋，可以在一般的人行道上行動，目的是希望這種機器人可以取代郵差，挨家沿戶地送信。當然遇到的困難也不小，認識門牌號碼已經不容易，在街上被人碰撞更是麻煩。在發展時期，美國國防部正在發展ARPANET，也就是網路通訊的開始，那個機器人送信的研究計畫就被迫停止了，因為網路通訊愈來愈發達，人們利用電子郵件，大大地減少了郵差的需要。

對工程師而言，他們在解決問題上，不習慣於模擬人如何解決問題。比方說，在電鍋沒有發明以前，煮飯是相當不容易的事，先要大火收乾水之後再用小火，可是電鍋完全沒有模擬這種手工做法。洗衣機也是如此，現在洗衣機洗衣服的方法和手洗是不一樣的。

很多年前，英國著名數學家Light Hill教授就曾經指出這一點。他說，如果我們要使一架飛機很精確地在一條跑道上降落，我們不該注意好的機師是如何做的，而應該發展一種輔助系統，使機師不會偏離跑道，而且高度等等數據資訊也都正確。Light Hill教授雖然是數學家，但曾經幫助過英國發展出這種系統；他強調，我們應該多多注意工程師的想法，而不必太重視人是如何工作的。

我再舉一個例子，我知道有些教授想利用影像處理技術，來解決如何辨識敵機和我機的問題；其實他們不知道有一種敵我識別器的技術。現在每天早上，都有一位軍官會在我國所有的戰鬥機上設一個敵我識別器，如果我們的雷達碰到了自己的飛機，飛機即會反射一個電磁波，使得這架飛機顯示於雷達上時，下方會出現一個白點；大家因此知道，每天敵我識別器的頻率是保密的，所以敵機在我們的雷達上不會顯示白點。這種敵我識別器已行之多年，這又是一個典型的例子，說明工程師可以用科技來解決問題。

假設我們有一台電腦，裡面有非常機密的資料，也就是說，它只能與特定的電腦來往，這時它可以用敵我識別器的觀念來確認連上的電腦是否合乎規範設定；這個辦法，就是將所有可以和它連接的電腦都裝上識別軟體。這台電腦會不時地向任何一台與它相連的電腦發送出一個訊號，如果這台電腦是合乎規範設定的，其送回的訊號也就沒有問題，否則回傳的訊號會立刻顯示這個電腦不可靠。

人形機器人最近很受媒體的重視，這是一種耀眼的工業產品，但它是否的確對工業有用仍是值得考慮的。其實發展高規格的機械手臂，遠遠比發展會跳舞的機器人更有價值，因為工業界最需要的還是機械手臂，可是非常精確而又耐用的機械手臂卻相當難製作。

希望社會知道，真正有用的科技，不一定是耀眼的。（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）