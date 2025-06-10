想拗國會多數 綠營別高興太早

大罷免的發展，目前表面上看起來是民進黨大勝，罷藍罷綠比迄今是卅一比○，但其實民進黨已進入了有點瘋魔的程度，他們可能為了取回國會的優勢，而燃燒自己的未來，但好像仍完全不自知，還認為勝券在握。

大罷免的發展呈現一面倒的狀況，國民黨自己當然要負最大的責任，犯了諸多低級錯誤，讓民進黨有機會來抄國民黨的家。為了大罷免，民進黨也任由許多網紅操控帶風向，但這對民進黨的長期形象傷害非常大，民進黨已逐漸走向極端化，也出現很多反智現象，抗中保台變成一種為了政治利益而愚民的象徵，尤其在許多年輕人的主流價值觀裡，抗中保台不是光榮，反而變得有點戲謔。

取得國會的掌控權對民進黨來說的確非常重要，但為了這個目標，就把自己推向極端的一邊，這不是大罷免結束以後就可以輕易調整得回來的，人民會對這個黨的行事風格產生強烈的印象，且現在國際局勢的轉變，也可能對民進黨有所影響。

中國大陸的軍事力量不斷強大，而民進黨一直以來試圖形塑美國不會錯、不能「疑美」的策略，已被川普狠狠打破，台灣民眾已經清楚感受到，美國為了自己的利益，完全可能傷害到台灣，這也會讓台灣社會將會更務實地面對國際及兩岸關係。

在台灣內部，民進黨為了重奪國會多數，傷害了長期的形象；而在台灣之外，中國大陸的軍事及科技發展，以及美國政府的自利現實，都會讓台灣社會反省過去太過親美的策略是否正確，賴清德政府對於美國過於懦弱的形象也會深植人心，台灣希望跟美國是堅定的盟友，但顯然美國只把台灣當小弟。

不管是在內政還是兩岸與國際關係，對民進黨及賴清德政府的威信都有重大影響與傷害，而且大罷免結果不理想，搞不好會傷到連民進黨內部都有人要出來挑戰賴清德。

卅一比○，民進黨就勝券在握？還要講割喉割到斷？上一次民進黨的自大，最後結果是什麼？綠營真的不要高興得太早。