避戰安生 從根本尊重軍人

日前國防部長顧立雄與交通部長陳世凱舉行記者會，宣布自七月起，國籍航空公司國際線航班同步推出「軍人優先登機服務」，以表達對國軍官兵的敬意。此項軍人登機優先禮遇，是賴清德總統指示國防部研議的一項支持國軍措施，未來會繼續推出更多敬軍政策，彰顯統帥的「揆情審勢」與關照。

但「優先登機」不會提升當事人的艙等或座位，只是先進入機艙就座、置放行李；對比老者和婦孺，軍人需要這點寬裕時間好整以暇嗎？錢穆說：「軍人是為社會國家義務服務貢獻的偉大志業」，百姓之所以尊敬軍人，在於軍人應是光明磊落，以武德修為驅策自我，明辨義利、誠信勇毅；唯有秉持武德修養，才能扮演稱職的現代軍人，這才是軍人真正的榮耀。

國防部之前以「減法思維」改革國軍，取消踢正步、刺槍術等「儀式化」行為；後於五月底修正「國軍人事資料查核運用作業規定」，新增規範，初任國防安全事務人員需查詢國籍與刑案紀錄。究其實，原本該查的都沒少過，這毋寧是「加法思維」。軍人的忠貞，重在誠實信實、誠實無欺，並具體實現於「三信心」：信仰長官、信任部屬，並自信其為負責任守紀律之軍人，以獲得民眾對國軍的信賴尊重。

邇來國內外輿論盛傳兩岸隨時可能爆發衝突，解放軍大幅升高台海軍事活動的強度，在可預見的未來或有可能開戰。現代軍工科技日新月異，只要發生戰爭，所有的一切恐都將化為灰燼，傷人傷己。人生難得，軍人也當求「生於安頓」而不忍「死於安息」，我們相信諸佛菩薩與上天至主皆慈悲，都不願看見軍人面對「我死則國生」的慘烈情境。兩岸主事者應以大智慧洞察古今分合，帶領生靈遠離塗炭、避免戰爭，兩岸向寬處行、打開出路、走向未來，這才是從根本上尊敬軍人，兩岸前景也才能走得開闊而順暢。

誠盼廟堂諸賢，能以王鐐詩句「感事」自我省視：「擊石易得火，扣人難動心」。僵硬的減法或加法思維都無法增加軍人的榮譽，一旦看錯方向，恐淪入清季學者趙翼所言：「矮人看戲何曾見？都是隨人說短長。」讓軍人都能懷持信念，才是適切的榮耀與自豪。