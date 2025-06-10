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大罷免 台灣民主陷困局

聯合報／ 羅傳賢／立法院法制局前局長（南投市）

綠營推動大罷免連署過關有卅一席之多，朝野慘烈攻防戰正式開打。號稱反共堡壘、民主燈塔的台灣，不問面臨罷免的立委在履行職務上是否理應遭到非難，即進行史無前例的大罷免，似有實質正當性疑義。

「法治國」所謂合法性，包含程序適法及實質正當；前者是「憑什麼要順從」、後者是「為什麼可以去做」，且未踰越達成目的必要程度。簡單說，就是人民期待的善惡分明。卅年前的電視連續劇「包青天」，之所以在海內外華人社會造成轟動，因為包公完成了一般人盼望的實質正義。

「大罷免」類似對任滿一年立委的「復議」，復議即是將先前通過的議案再重新考慮，以便糾正前次的不當決定。就常規言，每一議案表決之前，須審慎討論及表決，不宜再欲推翻，但事後發現有新情事時則例外；其屬非常程序，不得不限制僅原表決獲勝的陣營方得提出，避免表決失敗的一方為推翻既成決定，藉機再無止盡的復議。此次罷免案連署者，似為選舉未投票給現任立委者，如參考前揭原理，應是除非發現立委有違法瀆職的事實才得罷免，否則即應盡力保護立委任期屆滿。

國會是社會的縮影，無論出身何種職業或其屬哪一政黨，只要當選立委，國人都應當尊重其在憲法上地位。立法也是政黨在國會集體運作的結果，有些立委也常被視為某弱勢族群或社團的代表，在議事表決中，被期望依選民意向而投票，縱令法案為照顧特定利益，可能與公益相悖，亦為可容許者。

再者，立委如兼黨團職務，無論是政策辯護者、協調者或發言人亦無可厚非；換言之，選民期待的立法角色是多元的，檢驗立委履職，須依政黨政治及立法體系結構為事實判斷。如不分青紅皂白，一律以口號式的「○○同路人」做為大罷免的理由，難謂與法治國合法性的實質正當相符。

罷免權雖屬選民之權利，惟國人須理性審慎為之，如僅以漫無邊際之抹紅口號為由，手段似又踰越達成目的之必要程度，恐將落入立院韓院長日前所警示的：「大罷免若成功，台灣民主一場空」，台灣民主會陷於「大困局」中。

立法院 民進黨 大罷免

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