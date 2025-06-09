學習歷程本質 是忠實呈現自己

一名高中生的「學習歷程檔案」被網友踢爆造假，陸續被多所大學取消錄取資格，引起教育界議論紛紛。台大校長陳文章呼籲各界給該學生空間反省，每個人都有跌倒的時候，可在招聯會討論「學習歷程採計比例」。對此，筆者提出幾點看法：

首先，從事件本質而言，筆者支持陳文章校長「重新釐清學習歷程本質」的主張，重點是在「忠實呈現自己」；學生提出獎項等資料，都應附上相對應的「佐證資料」，而非讓「華麗的學習歷程」扭曲變成「錄取大學的利器」。陳校長呼籲社會不要過於苛責，給學生一個空間反省和思考，亦是教育者的典範。

其次，從教育的角度而言，每個學生都有犯錯的機會，沒有人是「完人」，不需扼殺學生未來的發展空間。如果該名學生在後續入學管道錄取台大，陳文章校長說「我們沒理由拒絕他」。教育的本質，就是給學生「希望」與「改錯」的機會。

其三，從教育制度而言，當大學招生出現弊端時，我們必須補修漏洞，才不會讓人有機可乘，造成對於其他考生的不公平。教育教導學生追求「公平正義」，這是教育的目的，這次事件正是「機會教育」的良機。過去的「聯考」是「一試定終身」，忽略考生的其他特質與優勢，是一種「畸形制度」；如今學生的「學習歷程檔案」出現漏洞，應調整「學習歷程採計比例」，甚至如果造假就取消錄取資格。對學生而言，這種品格教育，甚至比書本的知識教育更重要，不是嗎？

其四，這名台中私校高中生在錄取多校醫學系後，為何需要在社群平台分享學習歷程檔案？這背後的意涵，更值得深思與探究！因為，當代學生在資訊充斥的年代，很容易被大量資訊給淹沒，必須提出自己的「亮點」，日後在同儕聚會時，自己才有話題能跟朋友分享，當主角而非當「聽眾」。

最後，當今學校教育提倡「感化」與「原諒」，是否因此讓學生在現實社會中不知造假嚴重性與後果？例如遭輿論批判、被大學取消錄取資格等。

為何移植「學習歷程檔案」到台灣就扭曲變形？這是忽略文化因素所致！上有政策，下有對策，相對擁有資源的學校、學生與家長們，知道如何打造看起來更為優秀的「學習歷程檔案」讓學生加分；但這對於其他不諳「遊戲規則」的家長與學生們是否公平？值得深思！