政策缺配套 又淪口號治國

一個好的政策應該有完整的配套，尤其是與民眾生活相關的更應謹慎而為，否則可能無法達到效果卻引發民怨。執政黨向來被貼上口號治國的標籤，這次如果又是如此，則民進黨治國無能的刻板印象恐怕將難以扭轉。

為了強化食安觀念與民眾健康，衛福部食藥署日前祭出新規，要求食品從業人員不得「摸完錢又摸食物」，且首度規範食品外送平台業者，明訂外送員取餐與交餐時不可吸菸、嚼檳榔或口香糖。在這樣的規範下，業者無論規模大小都必須遵守，如有違反或未限期改正，甚至可以開罰六萬元到二億元，民眾一旦發現類似情況，也可以向衛生單位檢舉。

許多人認同這樣的規範，畢竟台灣是小吃王國，衛生環境卻往往讓外國遊客無法接受，現在若能從第一線改善，不僅對國人健康有正面助益，也有利於提升台灣觀光的整體形象與產值。只是這樣的政策，令人想到已推行了好幾年的禁用塑膠袋政策，一開始也是一片叫好，最後卻妥協或改變做法，上有政策下有對策。這兩個政策其實有許多類似的地方，恐會落得雷聲大雨點小的下場。

首先，主事者與第一線從業人員並未進行深度的政策溝通，只一廂情願地用處罰的方式希冀達到預期效果，最後恐不了了之，畢竟要改變長久以來的習慣需要時間，最後落入上有政策、下有對策的可能性反而很高，更凸顯政府挾權力卻不願溝通的本質。

另外，稽查人力有限，在沒有大幅度擴編下，政策影響層面大，要落實很困難；一旦無法全面執行時，累積的民怨勢必更大。此外，如果民眾可以舉發，卻欠缺稽核人力，若冒出許多舉發案件（不管是否出於善意），政府可以承擔得住嗎？也因此，這項新制剛提出後沒兩天，衛福部官員說詞又急轉彎，強調會無限期輔導相關業者，等凝聚比較大的共識後再執行。

好的政策應該支持，但需有完整配套，否則反而可能成為傷害政府形象的隱形絆腳石，那就不是民眾所樂見。日前，民進黨政府剛收回更改中正路路名的決策，若又推出另一個可能激起民怨的政策，結果會如何？應可預期。