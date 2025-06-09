俄烏、以哈戰火難止 兩岸豈能不慎

俄烏在近日進行了兩次和平談判，尤其是第二次和談，雙方都向對方提出停火備忘錄，但烏克蘭第二大城哈爾科夫，七日仍受到俄羅斯連續兩夜大規模無人機和飛彈攻擊，造成多人死傷。

因為俄烏雙方對停戰的立場差距過大，只能交換更多生還與死亡戰俘，以保留脆弱的和談基礎，避免被國際社會指責為不願恢復和平的一方。

俄羅斯外長拉夫羅夫對外表示，停火計畫僵持是因為衝突的根源未除，意指除非烏克蘭放棄加入北約，以及承諾不再迫害說俄語人士，否則停火難上加難。

川普政府當然知道莫斯科的立場，因此國安團隊成員不斷對外聲稱「不支持烏克蘭加入北約」，擔心被拖進俄烏爭端的泥淖之中。畢竟烏克蘭一旦加入北約，美國就有出兵保護的義務，這無異是公然與俄羅斯為敵，對不願承擔過多國際責任，且只想與俄羅斯恢復經貿關係的川普政府而言，此舉形同犯了大忌，又豈能同意烏克蘭加入北約？

然而烏克蘭基於停火後的安全保障，擔心俄羅斯過些時日再度因地緣政治因素出兵，除非有另一種形式的安全保障；再加上歐洲各國希望烏克蘭成為對抗俄羅斯的前線，同樣認定烏克蘭有加入北約的必要性，自然不能輕易承諾烏國不加入北約。

只是，加入北約是俄烏衝突的根源，卻反而不利自身安全，成為烏克蘭的兩難。

至於以哈戰事，經過兩個月的停火後再起，一部分原因固然是因以色列人質未被釋放，但真正原因恐是以哈戰事的根源未除，即哈馬斯仍有發動奇襲的武裝力量。在以色列確定哈馬斯無力再發動奇襲之前，以哈戰事要停火並不容易，因此即使在卡達或美國特使穿梭之下，亦無法使以哈達成停火協議。

川普政府即使有意要向以色列施壓停火，但囿於金主多為猶太人，施力效果有限。

過去支持以色列不遺餘力的歐洲各國，最近因為加薩走廊的兒童飢荒問題批評以色列。歐盟宣布將正式審查與以色列有關的合作協定，英國、荷蘭、法國和德國也發聲批評，甚至考慮限制對以色列的貿易和武器銷售。

德國總理梅爾茨甚至表示，以色列已越過一條紅線，無法再繼續以打擊哈馬斯恐怖主義做為正當理由，不過歐美各國的壓力顯然無法阻止以色列欲除去衝突根源的軍事行動。

二○二一年即被「經濟學人」視為「地球上最危險地方」的台灣，之所以還能與危機保持距離，是因為台海的衝突根源：台獨、兩岸和平統一的可能性完全喪失等皆尚未實現，否則兩岸恐也難避免兵戎相見。

兩岸都應設法防止衝突根源出現，否則任何一方都可能成為歷史罪人，豈能不慎？