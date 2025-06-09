科技人文聯合講座／此起彼落的高科技昨日之星

自OpenAI推出ChatGPT後，生成式ＡＩ不再只是科幻小說的專屬場景，更已成為普羅大眾用來日常諮詢及企業競爭的關鍵技術。從醫療保健、金融服務、內容創作到精密製造等領域，生成式ＡＩ正快速滲透各行各業，帶來前所未見的契機與挑戰。

當前OpenAI一年的營運成本粗估數十億美元，其開銷主要集中在伺服器和運算基礎設施、人力資源、模型訓練與資料擷取等方面。在光鮮亮麗的背後，OpenAI目前仍入不敷出，自然也必須承受極大的財務壓力；它能否永續經營將取決於維持競爭優勢、優化投資策略、發展基礎設施和潛在市場轉變等面向。儘管前途充滿挑戰，但很多人相信OpenAI的策略舉措和市場地位，已然奠定了成功的基礎。

然而在ＡＩ旋風下，並不是每家ＡＩ新創公司都能如此幸運穩健。我們常說危機就是轉機，若反過來看，眼前的轉機實際上也潛藏著危機。許多ＡＩ公司在炒作下急於擴大規模，往往缺乏獨特的技術優勢及完善的財務控管，稍一不慎，恐就步入難以挽救的經營危機，前陣子啟動破產程序的英國ＡＩ新創獨角獸Builder.ai即為一例。

Builder.ai成立於二○一六年，集資超過四點五億美元，曾是神話級的「寵兒」，為何會從新創獨角獸走向破產之路呢？該公司濫竽充數，除了ＡＩ技術含金量誇大不實外，它的財報也是狀況連連，怪不得銀根一抽，就讓債務壓得喘不過氣。

該公司號稱它的ＡＩ平台可讓應用程式的開發變得簡單，任何人都可以做得到。首頁宣稱「你的願景、你的軟體，我們只是建構它」，「無需技術知識，ＡＩ意味著我們的建構可以更經濟快速，您的專屬專家將全程陪伴您」。它宣稱建構應用軟體就像線上訂購披薩一樣簡單，只要描述你的需求，ＡＩ就會像堆樂高積木一樣自動組裝你的應用軟體。諷刺的是，這些號稱人工智慧技術的背後，居然是一群外包工程師在操刀，實情竟是「假ＡＩ、真人工」、「只有人工，沒有智慧」、「工人智慧」、「人肉智慧」。

這起ＡＩ洗白，最後卻慘遭拉黑的事件，不只反映了ＡＩ產業造假問題的冰山一角，也讓人反思高科技領域處處可見的浮誇假象。例如聲稱只需幾滴血液，即可創新檢測的獨角獸公司Theranos，十年前因人工造假被揭穿而垮台；又如曾是全球交易量第二大的加密貨幣交易所ＦＴＸ，因人謀不臧而成為變相的吸金公司，在兩年多前申請破產保護，如今首頁已變成「ＦＴＸ客戶索賠入口網站」。

此起彼落的高科技昨日之星，讓人想起清初戲曲家孔尚任《桃花扇》的經典名言：「眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了。」唉！歷史注定不斷重演，只是換了主角在不同時空上演罷了。（作者為台大資工系教授）