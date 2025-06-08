星期透視／陸委會亂畫紅線，要大家挑戰紅線？

陸委會這段時間挺忙的，忙著在「譴責」和「查處」。

三月八日和六月一日，陸委會發出兩篇新聞稿，標題內文基本是同一模板，分別針對的是少數藝人和旺中集團，都說陸委會要「給予最嚴厲的譴責」。

陸委會「最嚴厲譴責」的理由，是說藝人「唱和中共消滅中華民國主權」、旺中「配合中共對台統戰宣傳」，說陸委會將依照兩岸條例相關規範進行查處，根據的是《兩岸條例》第三十三條之一。

陸委會副主委梁文傑告訴媒體，兩案「正在查處中」，但如果正在查處中，怎麼已經「最嚴厲譴責」了呢，這不是未審先判嗎？

《兩岸條例》第三十三條之一規定，簡單說就是台灣的個人或團體，未經主管機關許可，不能和大陸黨政軍或涉台機構合作、不能和大陸個人或團體做「涉及政治內容之合作」及不能聯合設立法人或團體。

但怎樣算合作？參加兩岸交流活動算嗎？說出立場相近的話算嗎？陸委會顯然正擴大解釋法規，為「最嚴厲譴責」和動手開罰找理由。

陸委會副主委沈有忠在立院被問到查處藝人的事，說陸委會畫了「兩條紅線」：一是不能主張消滅台灣主權或支持武力統一，二是不能破壞自由民主的憲政秩序。他說藝人如果轉貼、發言或參加政治活動，踩了這兩條紅線，陸委會將「沒法容忍」，依法處理。

但我想問，如果主張和平統一、兩岸融合、兩岸同屬一中，算是踩陸委會「消滅台灣主權」的紅線嗎？如果主張的是反對台獨、「台獨會為台海帶來戰爭」呢？又或是如果主張的是「兩岸一家親」和九二共識，你們是不是也沒法容忍？

看看民進黨「中國」部批判藝人的貼文，裡面舉的「罪狀」還包括藝人轉貼「願江山如畫，萬里皆安」、「我愛你中華」、「台灣自古是中國領土」。對旺中的批判，一些人「沒法容忍」的是旺中代表說了「我們就是中國人」，或是說「祖國大陸」。

按照憲法和《兩岸條例》，說「和平統一」、「我愛中華」、「我是中國人」一點問題也沒有，要罰的人何患無辭，除了內容不對，他還能說你說的場合不對，變成處處不對。如果不准說「祖國」，我的母校師大附中校歌的最後一句「把附中精神，照耀祖國的錦繡河山」，寫這歌唱這歌的人也違法了嗎？

至於「破壞憲政秩序」這條紅線，除了像賴清德總統選舉時說的「中華民國憲法是災難」，我實在想不出誰會在兩岸交流裡違反這條，還是只要你主張和平統一、「兩岸同屬一中」或「我是中國人」，這頂帽子一樣可以送給你？這根本違反法律明確性，目的就是打壓兩岸交流。

除了查處藝人和媒體，陸委會還撤銷了在大陸教書的張立齊的台灣身分，理由是他領了大陸定居證。

《兩岸條例》定義兩岸人民，用的是「戶籍」，但戶籍其實有兩個層次，定義「身分所屬」的戶籍，或是定義「居住地點」的戶籍。《兩岸條例》會用戶籍定義「身分所屬」，正是因為法理上兩岸同屬一個國家。

但現在陸委會卻用定義「居住地點」的定居證，作為取消定義「身分所屬」證件的理由，這違反了比例，目的也是為了打壓在大陸工作生活、為便利領取定居證的台灣人。

陸委會亂畫紅線，確實能達成一些打壓效果，但如果到處是紅線，也是在逼大家挑戰紅線。

試想，在將來的九月三日、十月廿五日或其他的日子裡，媒體、藝人或其他任何人，如果不是轉貼而是自己在社群平台貼文，表達在這天身為中國人的榮耀，或是表達慶祝八十年前台灣光復回到「祖國」懷抱，或就是在這天寫一句「兩岸一家親」、「我愛中華」，陸委會還要找什麼理由，硬畫紅線，依法開罰呢？

（作者為世新大學講座教授）