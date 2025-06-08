支持世界海洋日 從吃對魚做起

今天是世界海洋日，今年以「造化之妙—支持海洋就是支持我們自己」為主題，而明天緊接著召開的「第三次聯合國海洋會議」，更希望以「加速行動及全面動員以保育及永續使用海洋」的途徑，來落實支持海洋。為支持海洋，除期望政府願依會後將通過的「尼斯海洋行動方案」來動員各群體外，個人也可以藉改變消費選擇來支持海洋。

《孟子·梁惠王上》中有云：「數罟不入洿池，魚鱉不可勝食也。」依此原則，消費者可以選用採友善生態漁法所捕獲的海鮮，如一支釣法所釣到的鰹魚、使用中層網所捕獲的櫻花蝦，這些漁法不是一網打盡的「數罟」，也非底拖到海底，故較不容易捕獲其他魚種，而可讓海洋維持最高生產力。

消費者也可改購從捕獲到上市期間所累積碳足跡較低的魚種（如一支釣的目孔），除減緩地球暖化外，也可支持小漁（生計性漁民），這也可呼應此次海洋會議將討論的第五項海洋重點行動—「永續漁業」。

再者，消費者可以不食用「魩仔魚」（年齡未達一個月且體長不足五公分的透明鯷科魚苗），因為消費者若大量食用魚苗，則成魚（如「苦苛仔」）的數量將減少，老一輩所鍾愛的苦苛仔炒辣椒也恐將成絕饕。

有研究指出，魩鱙漁業常混合捕獲其他六十五科兩百多種的魚，其中包括族群量已難以自然恢復的魚種（如隆頭鸚哥魚）。現行農委會的《地方主管機關訂定魩鱙漁業管理規範原則》，雖律訂地方主管機關每年五月至九月須休漁，但其實在三月至五月間混獲到其他經濟魚種的數量仍高於十月至三月，所以行動派的消費者可進一步在三月至十月不購買魩仔魚，除減少漁民捕魚誘因外，更可讓政府責無旁貸地思索魩鱙漁民的轉型輔導策略。

消費者買對魚、漁民捕對魚、政府管對漁，就是全面地動員來支持海洋。從今年海洋日起，讓我們每一次的嚐鮮，都是能回報於行造化之妙的海洋。