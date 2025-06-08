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桃機別只要求旅客早到

聯合報／ 周文軍／前中正航空站主任（台北市）
桃園機場展出比例尺1：2000的第三航廈局部模型，民眾可以站在模型前與窗外的第三航廈施工實況對照。記者黃仲明／攝影
桃園機場展出比例尺1：2000的第三航廈局部模型，民眾可以站在模型前與窗外的第三航廈施工實況對照。記者黃仲明／攝影

桃園機場三航廈，最快後年底完工試營運；北登機廊廳及八個空橋機坪，將於今年九月啟用。北廊廳旅客將有近兩年半時間，需要在二航廈辦理報到、通關、交提行李至離開機場。八個機坪，依桃園機場平均機坪服務旅客量估算，每年可增加服務旅客八百萬至一千萬人次，有助因應未來三年旅客量成長、紓解營運機坪不足。

但北廊廳啟用後，二航廈服務機坪將由廿個增加至廿八個，服務班次、旅客量同幅增加。由於航廈已超量使用，且北廊廳距二航廈遠，旅客多有隨身行李，年齡小於五歲者占百分之二點二五，必須有配套規畫。

在此提出幾點個人對於桃機改進之淺見。

首先，增加旅客通關量。二航廈在尖峰時段已超量百分之十五至四十使用，在一些熱門時段旅客需提早三小時到機場排隊等待。如不擴充，明、後年旅客需提早三、四小時到機場將為常態。現有空間無法擴增，需要將停車場立體建設、建立第二通關動線。

其次，檢討調整報到櫃檯使用。二航廈於民國一○六年，將兩座報到櫃台改為自助行李專用，減少人工櫃台五分之一服務量。但由於僅有部分航空班機提供此項服務，且每日僅部分時間開放辦理，使用率低，半數設施長期閒置，需檢討調整。

第三，規畫二航廈與北登機廊間的運輸服務。二航廈證照查驗後至北登機廊廳候機室，步行距離約五百五十至一千兩百公尺；轉機動線最長逾一千五百公尺。出境旅客許多時段需花費時間精力排隊等候報到、通關，還要長距離行走，確實辛苦。入出境通廊寬度有限，為避免干擾旅客行走、維護行走安全，愛心車僅能極少量行駛。為減少入出境及轉機旅客、機場工作人員步行距離，降低延誤登機機率，應參考國際機場普遍規畫，提供旅客運輸服務。

第四，擴大行李處理空間。隨著旅客航班大幅增加，行李處理空間、作業線已不符需求，已發生多起入境班機因等候作業線，行李延遲送達轉盤之情事。必須大幅增加行李處理作業空間及作業線。

第五，檢討旅客入境動線。為縮短旅客步行距離，為降低建造、運作、維護成本，為減少停電、電梯電扶梯故障、維修、汰換時不便，國際機場新建航廈普遍規畫如同一二航廈，入境旅客離機後，均在與機艙門同一高度樓層行走，證照查驗後下至一樓提領行李。

三航廈入境旅客離機後，需由機艙門二樓，走較長較陡空橋上至三樓登機門，續上四樓入境通廊，再往下。僅因建築師設計理念，每天讓三萬入境旅客先上再下，浪費旅客時間、體力，也不利輪椅作業。需檢討更便利、人性化之規畫。

桃園機場長期缺乏硬體建設，三航廈建設一再延宕，已造成旅客不便、通關費時。只見機場公司呼籲旅客提早到機場排隊等待，卻未見編列預算，規畫擴建、改善。國際機場應以人為本，機場公司之規畫與執行力應檢討加強。

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