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疫情急升 別讓分流成口號

聯合報／ 張媛湘／補教業（雲縣土庫）

去年初甫歷經一場嚴峻流感潮，國內急診室幾近崩潰、重症轉送困難。而今新冠疫情再度急速升溫，從目前單周新冠就診人數暴增一一三％、重症與死亡均創今年新高等訊號來看，醫療體系勢必得再一次面對壓力測試。若不提前部署，勢將重演年初急診大塞車、病人苦等病床的慘況。

面對疫情超乎預期的升溫，衛福部長邱泰源坦言「要注意」。此次因應策略的兩大主軸：全面監控疫情、動員全體醫療體系，聽似熟悉。二○二一至二二年，台灣醫療體系在疫情中建立了完整的分級分流架構，如今邱部長強調要「再啟動」，顯示過去的經驗已成寶貴資產。尤其是面對醫療資源集中在大醫院、基層診所角色薄弱的結構性問題，如何真正讓分級制度落實，不再讓急診淪為第一線的「萬應診所」，應是當務之急。

然而，政策宣布與落實往往有落差，例如雖強調快篩劑供應無虞，但鋪貨仍需時間；藥物儲備充足，但分配與使用效率仍需提升；新冠就診病患增加，導致前線醫師壓力攀升。年初的流感經驗顯示，即便政府事先宣布應變措施，但若缺乏執行與協調能力，仍可能導致醫療負擔吃緊。

面對可能湧入廿萬人次就診潮，政府與民間必須再次同心協力。民眾需遵守防疫指引，避免浪費醫療資源，政府則需落實各級醫療分流，善用過去的抗疫經驗，才可避免重蹈覆轍。

衛福部 疫情 流感 新冠肺炎 COVID-19

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