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「瑕疵」學習歷程 不會是人生失格
一名正取多個學醫學系的楊姓高中生，因在社群平台公布學習歷程檔案，卻被抓包內容造假、誇大，慘遭取消錄取資格，恐面臨轉戰分科測驗的命運。
身為教師，此事在我心中掀起滔天巨浪。他以優異的學測成績叩關五所醫學系，卻因學習歷程檔案的「瑕疵」夢碎，這記警鐘敲在學生心上，也重捶在教育者的心坎。
他的確做錯了，誠信的價值不容妥協，這堂課他必須深刻記取；但除了檢討個人，我們更應將目光投向那雙將孩子們往前推、有時卻又使他們踉蹌的制度之手。
醫學院錄取楊同學，真的是因為他獲得了「最佳辯士」的頭銜，抑或是他宣稱「沒補習」？他獲得五所醫學系青睞，代表其在學業硬實力與相關潛能必然有過人之處。畢竟，醫學系的申請入學，更看重學測成績以及後續的筆試、面試或實作等，占比遠高於學習歷程。
問題的癥結在於，當「多元表現」成為升學的競技場，孩子們是否被迫在名為「學習歷程」的舞台上，展演一齣精心編排卻可能失真的戲碼。
這名同學誇大、美化經歷，當然需要被嚴肅檢視與糾正，但我們不禁要問，在現行的升學壓力鍋下，只有他一人選擇了這條捷徑？這恐怕只是冰山一角，反映了更多學生在制度夾縫中，為求脫穎而出而不得不採取的策略。
高中學習歷程檔案讓高中生忙碌了三年，課業壓力未曾減輕。更因為大學端的審核標準與真實看重的面向模糊不清，學生們一步步學會討好制度、滿足制度所期待的完美形象，其實也難為。
筆者想跟楊同學說，挫折是淬鍊，一次跌倒，不代表永遠的失敗。問題出在你選擇了錯誤的策略去呈現自己，這是可以修正的行為，而非無法改變的天賦。祝你在七月的分科測驗中重生，找到行醫的堅定價值。
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