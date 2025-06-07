川普、馬斯克反目 一場權錢肥皂劇

在這個真假難辨、娛樂與政治交織的年代，政商名人之間的互動早已超越傳統公共事務的邊界，成為一齣齣高收視率的「灑狗血劇場」。其中，美國總統川普與科技巨頭馬斯克這對「最不意外的意外組合」，從親密無間到公開反目，活脫是一部現代肥皂劇，劇情誇張，卻真實警醒人心。

選前「哥倆好」是互捧互利的完美劇本。在美國總統選戰期間，川普與馬斯克之間的互動熱絡，幾乎成為美國政商合作的典範場面。川普肯定特斯拉振興美國製造的貢獻，馬斯克則支持川普對經濟政策的強硬立場。他們公開露面、媒體互捧，一切看似理想和諧。

但這並非出自理念共鳴，而是一場赤裸裸的互利交易。川普需要馬斯克的科技光環與輿論人氣來擦亮「讓美國再次偉大」的招牌；馬斯克則需要政策鬆綁、能源補貼和政府資源，為其電動車、太空事業和加密貨幣布局保駕護航。

這場看似情投意合的交往，其實只是相互交換利益的政治婚約。表面哥倆好，內心各盤算。

權錢相交，從白宮到火星的政治聯姻。川普執政期間，馬斯克一度進入白宮經濟顧問團，成為政府科技政策的參與者。他的事業，無論是特斯拉還是SpaceX，都受惠於政府政策補助與公關加持。川普在任期內展現出對「企業英雄」的高度依賴與讚賞，而馬斯克也樂於藉助政權力量開疆拓土。

然而，這段關係從未建立在真正的理念或價值觀之上。雙方所看重的是彼此手上的籌碼，而非彼此內心的信任。這就如同肥皂劇裡的豪門政治婚姻，看似金童玉女，實則各懷鬼胎。

川普用權力換人氣，馬斯克用名聲換資源。群眾熱烈鼓掌，卻不知道自己也成為了這場權謀秀中的被操控角色。

這幾天戲劇高潮，決裂的真相揭曉。馬斯克在ＤＯＧＥ的措施大失人心，川普的關稅政策更讓馬斯克大失血。於是，肥皂劇最高潮為川普公開稱馬斯克是靠政府補貼起家的商人，質疑其忠誠與立場；馬斯克不甘被冷落與矮化，公開反擊川普「過時」、「不該再選」，揭開了雙方長期以來只是利益聯盟的表象。這場決裂，不再只是意氣之爭，而是對彼此真正實力的拆解與否定。

對馬斯克而言，最大的風險並不是金錢損失，而是這場試圖影響政治局勢的過程，最終反而暴露出他實際上的政治影響力，其實遠不如他自己想像得那麼巨大。這就像一位自以為能操縱劇情的配角，終場時才發現自己不過是主角短暫利用的工具之一。

「以利相交，利盡則散；以勢相交，勢去則傾；以權相交，權失則棄。」王通千古一語，道破現代政治戲碼。這場從互捧到互毀的關係，終究只是利益交換下短暫的聯盟。

真正值得信賴的，不是聲量最大的人，也不是財富最多的人，而是制度的監督、公民的清醒與社會的集體信任。當舞台上的主角退場，觀眾若仍盲目鼓掌，那下一齣悲劇，就會繼續上演。