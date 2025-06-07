川普外交戲碼 打進棉花裡
川習熱線九十分鐘，關稅戰是否降溫，全球關注。自川普重返白宮後，再次施展拿手經貿戰術：先下馬威、創造威嚇氣氛，逼各國自行端出談判條件，然後討價還價，撈到政治紅利再高調收場。這套劇本早已熟稔，劇情也幾乎一模一樣，但各國反應卻大相逕庭。
英國在川普暗示重審美英貿易協議後，立馬重申五眼聯盟承諾；印度重提美印價值同盟，乖乖加碼軍購與市場開放；越南與台灣更是急著遞交忠誠保證書，釋出更多投資誘因與高科技合作意願；認為與其挨打再談，不如趁早跪坐桌前換點條件。川普要的不是敵手，而是服從與表態。只要先低頭，剩下的只是價錢問題。
但曾在川普第一任期吃過大虧的中國這次卻不吃這套。川普的「震撼談判」打到北京，換來的不是震動，而是沉默。習近平遲不出面，外交部發言人對川普威脅與喊話幾乎視若無睹。這不是示弱，而是冷處理戰術：不給你政治表演舞台；比起硬碰硬，中國選擇「棉花」戰法，把川普雙掌拍進了無聲空氣裡。
川普試圖升高壓力、逼出對手反應，卻反被拖進無聲泥淖。中國不否認合作空間，但態度模糊；不反對對話，但沒有時間表；即便出手反制，也不高調宣傳。例如，中方近期重新審查稀土原料出口、放緩美企在中審批速度，甚至在貿易數據中巧妙操作東南亞轉口。這些手段低調、精準、帶有冷靜報復意味。川普想要的衝突與對抗，反而找不到著力點。最後，在中美高層通話後，川普語氣忽然大轉彎，對北京讚聲不斷，難掩如釋重負之情。
這一回，中國反其道而行，主動「去戲劇化」，逼川普在缺乏反派的舞台上獨角演出。若無中方配合回擊，川普的政治張力也就失去對手襯托。美中這輪角力，反而讓人看到誰更了解對方。
那麼，雙方是否可能在短期內達成合作協議？答案是：川普想簽，但中國未必會給。
對川普而言，他現在急需一場「可交易的勝利」來穩定內政與市場，特別是在國內政爭激烈、經濟放緩、輿論質疑不斷情況下，任何能對外宣稱「我讓中國妥協」的場面，都是可用政治資本。他不在乎協議內容有多大實質，而在乎能否包裝成勝利果實，拋向選民市場。
但中國此刻更關心的是長期戰略。北京深知川普的協議不是保證，是階段性戲碼。中美真正的矛盾不是關稅或農產品，而是科技脫鉤、供應鏈安全、地緣對抗與制度競爭。這些都不可能在一通電話中解決。
即便短期內雙方釋出善意，也只是技術性降溫。例如可能宣布某些晶片設備出口開放、或重啟部分經貿對話機制，但這些都無法扭轉雙方日益敵對的結構性關係。川普的美國不再追求全球共治，而是片面交易；習近平的中國，也已從被動應對走向戰略對抗。
諷刺的是，在川普操作下，過去主動靠攏美國的夥伴最早表態、最早獻誠，但真正撐住壓力、讓川普投鼠忌器的，卻是他最想打擊的中國。這對美中之外的第三方國家也是一記提醒：川普的政策從來不是價值同盟，而是交易邏輯，誰敢撐、誰敢冷，就有籌碼；誰先表態、誰搶表忠，就被視為理所當然。
川普任內，美中將繼續在「鬥而不破」的軸線上盤旋，沒有劇本和解，也沒有終局對抗。這場戰略拔河剛剛開始，真正的較量不在聲量大小，而在誰能穩住節奏、看懂對手。
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