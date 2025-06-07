川普三而竭 露關貿戰敗象

川習終於通上話了！美國總統川普上任以來，就一再釋出快與中國國家主席習近平通話的消息，但近半年來都石沉大海。五日晚間中共官媒《新華社》，率先報導川習通話的消息，算是圓了川普的心願，但氣勢卻已枯竭，因為現在是美國有求於中國。

川普揚言發動他自認是「常識與天才政策」的關稅戰時，全球無不嚴肅看待，這是一鼓作氣。但是，隨著川普暫緩關稅戰的時間逼近，美國至今只與英國達成初步的貿易協定。接著，為了美國人有聖誕節禮物，配合中國副總理何立峰出訪歐洲的時間，雙方就貿易關稅的議題在日內瓦會談，達成互免關稅報復九十天，這是再而衰。

怎料，美國在日內瓦協議後，接連宣布對中的晶片禁令、及後來媒體報導擴大對台軍售、撤銷大陸留學生簽證。結果中國以稀土一證一審反制，延長稀土出口時程作為報復，造成歐、美、日汽車等工業無稀土可生產製品，中美兩大強權互相指責對方的不是。時至今日，美國希望雙方領袖能直接溝通，以解決稀土供應的問題，這是三而竭。

川普堅信關稅戰能讓美國再次且持續的偉大，但他操之過急，空有想法與短線作法，缺乏整體戰略及實質辦法，七年之病，求三年之艾，各國紛紛看穿他虛有其表的伎倆。如今，美國反川遊行增加，國際盟邦不再信任，除說明他過於自信與自大外，其內閣也誤判和不了解國內外情勢的發展。

首先，他的新關稅增加企業成本，通膨漲幅加大，食品物價持續上漲，導致更多美國人求助食物銀行等救濟機構，許多經濟學家及分析師，無法解釋川普貿易戰的目標為何。

其次，白宮不了解中共的權力結構與文化，只要黨控制住槍，再加上民族主義運動的助瀾，又無需定期選舉，很難撼動共產黨政權。最後，習近平記取川普第一任期對中國貿易戰的教訓，有長期與美關貿戰的規畫，中共可付出一定民生代價，但美國缺乏與中國一起「吃苦」的能耐，且需要一段長時間，才能全面取代中國提供的物資，難與大陸長期對抗。

相信川習通話前，雙方幕僚必定經過多次協商，相互有所妥協，且達成必要的協議，才能促成雙方領導人的直接對話。儘管通話後對外公布的內容積極正面，卻無新意可言。中美新一輪關貿會談很快會舉行，及雙方同意互訪是共識外，川普強調複雜的稀土產品應不會再有問題；中國外交部表示雙方應在各領域交流合作，避免因「台獨」議題產生衝突對抗。簡言之，美國需要中國的稀土，以免斷炊；中國希望美國謹慎處理兩岸的問題，避免兵戎相見。

筆者並不樂觀看待這次協議的結果，因為川普反覆無常的言行已是常態，換言之，川普隨時有可能再次圍堵中國。川普處優勢時的高傲，居劣勢時的友好，令人難以捉摸他的下一步，昨日親如手足的特斯拉執行長馬斯克，今日成為川普的頭號寇讎，衝突加劇時，川普願意與馬斯克通話，是最佳的寫照。

會談前，川普表示習近平是位難以達成協議的強硬派，可見關貿戰難使中南海跪地妥協；且眾多經濟與國際關係專家認為，川普關貿戰必敗，因為他攻擊的是美國在全球化的優勢面。台灣必須慎防，川普會否將我國當作與大陸達成關貿協議的禮物。