有台電夏季電費 沒台鐵假日票價？

卅六年前六月有可恨的天安門事件，卻也有可拍手的台灣夏季電費啟動。殘暴的專制對照了智慧的自由市場。

每年六至九月夏季電費希望以價制量，是需求管理。這套機制並不是線性全面抬高單價增收電費，是根據用戶用電量，配合階梯式分級單價，再累計成總電費。

用耗電分級收錢，要對個別用戶用電記錄有充分了解，要掌握精準的需求，才能設計出聰明的分級單價。

卅六年來，台電成功的用這套機制提醒用戶盡量節電，減輕了自己供電的壓力；也機動調整分級單價，回補收入，夏天更賺錢（台電家庭用戶夏季用電增加約四成，但實際收入電費多了七成）。

然而同時六月推出的另一項公共費率：「台鐵票價」，卻沒有這樣費心。在卅年未調票價下，行政院終於核定六月廿三日實施新票價，給了新滿周歲台鐵公司一份禮物。

但這個禮物實在不周到。整個方案設想卅年來一樣，完全來自會計面成本思考，只想回補過去卅年的物價落差。又沒把營運主體新台鐵公司放在心上，給新票價的獲利率是零點三六％！誰能經營的下去？

連微薄利潤都捨不得給台鐵，更不用談前述台電夏季電費藉需求管理，帶給社會和公司和客戶的多贏設計了！

當然，平心而論，政府核不核得出智慧多贏票價方案，不應該責怪財會部門，要問營運者自己台鐵拿不拿得出智慧的主張。有沒有打算採行需求管理，更精準的掌握客戶？有沒有預估假日運量，依距離訂定單價？讓東部和支線創造更高營收！

就事論事，台電是獨門生意，拚著立法院在野反對，行政院也要一再提增加補貼台電的預算。但在運輸這一塊，是多元服務，不是非台鐵不可，待遇就不同了。

交通部去年元旦成立公司，交代了安全改革，卻在運務市場上隨意承諾高鐵延伸屏東和宜蘭，等於斬斷都會區通勤族台鐵命脈。又沒讓屆齡董事長續任，還懸缺迄今三個月。從運務、財務到管理，政府有把台鐵營運發展當回事嗎？台鐵有沒有認清市場的現實？

十多天後新票價就啟用了。政府照顧新公司的德意到此。建請台鐵諸君不懈於社會期待，往以下邁進：一，預估新票價在運量、安全和財務的長短期目標，一個月內向交通部提報。請交通部同意依目標達成程度，給予不同獎勵！

二，研析東部旅客特性，三個月內擬定「假日票價」芻案，再與東部縣府協調，共同向政院提報「年假旅遊票價」試辦方案，票差半數乘客自付，半數請花東地區永續發展基金政策性支援。

三，請繼續敦促交通部派任台鐵董事長，台鐵自己要盡早推選董事會安全管理委員會召集人（已經六個月沒開安全委員會）。

「馬特拉不拉，我們自己拉」，聰明票價政院不核，我們自己提！台鐵局過往的辛勞，是台灣人的故事。台鐵公司逆境奮戰，是新文化的開始！