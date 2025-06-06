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植病、戲劇共館 台大規畫跳針

聯合報／ 吳文希／台大名譽教授（台北市）

台大將於明天召開校務會議。本文所述係台大延宕甚久、亟待解決的事宜。

名聲卓越的大學，因應時代變遷、科技進步及國家發展需求，擴充其原有學術領域以順應時代潮流，甚或開創國際研發先河，是順理成章、責無旁貸之事。例如台大電機工程學系，今已擴展成為電機資訊學院，引領產學硏蓬勃發展，帶動台灣資訊產業的傲人成就；相反的是，現代社會發展輕人文重科研，所以報考人文學組人數逐漸萎縮，近廿年前台大戲劇學系卻逆勢成立。

台大於一九二八年建校之初所設立的生物學部，其中之動、植物兩系，於一九九八年起，陸續從一號館遷往新落成的生命科學館，於是留下專研對植物具致病性微生物的植物病理學系（簡稱植病系）；植病系等待了七十年，好像終於盼到可以將流離在校內他處之半數教授的實驗室及研究生，遷回一號館。

可惜好事多磨，文學院相關同仁誤以為一號館業已淨空，擬將一號館轉變為戲劇系館，於是經「校園規畫委員會」議決，將一號館空間由兩系共同使用，此決議成全了戲劇系，卻令植病系夢想破滅，以致植病系至今仍是全校唯一無獨立系館之學系暨研究所。

兩系的屬性截然不同，植病系屬靜態型的教研單位，而戲劇系屬動態的科系，如今共處一館，同學、系友、校友及訪客無不詫異；尤有甚者，戲劇系還在館內設置木工工廠，以製作道具、布景，因粉塵之故而造成空氣汙染結果。

戲劇系遷入一號館，可能是因原先之落腳處不甚理想或空間不夠充裕，但近廿年間文學院已增加了前台大舊圖書館及研究生圖書館的空間，以及即將完工啟用的人文大樓，其空間已擴充成三萬八千餘平方公尺，遠超出文學院所需標準；據悉戲劇系也擬遷回文學院所屬館舍內，但文學院同仁卻不樂意接納。

總之，為使台大各學術單位公平合理的發展，並且尊重台大創校之初，以椰林大道為界「文政在北、理農在南」的規畫原則，宜盡速將一號館回歸成為農學院的系所；戲劇系的空間既然在設系時無具體規畫，校方應積極會同文學院商議公允、合適之解決方案，而非只為匆促解決時下的問題，阻礙隱忍逾九十年的植病系正常發展，也應屬當務之急！

台灣大學

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