登載不實 公使、考生命運不同

一名考生成績優良，學測七十四級分，獲多校醫學系正取。該生的學習檔案提到高中菁英盃「最佳辯士」，被網友發現不實。該生發文道歉並說明是獲得「單場最佳辯士」、用詞不夠嚴謹，但多校仍宣布取消該生錄取資格；對照海洋大學教授江雅綺獲派出任駐英公使、學歷引發爭議事件，顯然後者的處理著實「寬大」。

民眾黨團指控，江雅綺多年來以「英國杜倫大學法學博士」申請國家補助經費，並出任文化部、科技部、交通部法規會委員、資策會計畫顧問、台電董事，並指出，江雅綺曾在二○二二年遭科技部認證學歷造假。媒體報導，江雅綺是應用社會科學系畢業，博士學位證書是杜倫大學「社會科學與健康學院」頒發。

國科會的前身科技部，曾就江雅綺學倫爭議案召開過審議會，該學倫案審查小組召集人劉靜怡說，由法律學門組成的七人審查小組，在學倫案初審階段全票通過建議懲處；但提送學倫審議會複審後，有人大力主張「有念過法律，有博士學位，就可以自稱法學博士」，因此翻盤。

能擔任學倫審議委員，多是學有專精備受尊崇者，認為有念過法律、有博士學位，就可自稱是法學博士，很扯！若非無知，就是放水。

高中生學習歷程部分不實，發文道歉仍遭取消錄取資格；官員法學博士學位不實，卻不用面對？招生關係考試公平性；公使攸關外交與政府選才。學習歷程造假，被學校打回票；博士學位造假，賴政府仍重用？公使是國家的臉面，難道竟不及大學重要？