別因經費與權勢 丟了大學靈魂

幾個世紀以來，大學自主與學術自由，是全球大學共同追求與捍衛之事，其目的在於避免各國政府對於大學治理的干預。不幸的是，近來由於中東以哈衝突，引起全美反猶太人的大學生抗議行動，沒想到最後竟引發美國總統川普以刪減聯邦補助，與禁發國際學生簽證頒發等事宜，以聯邦政府之名威脅包括哈佛在內的多所美國知名學府，創下近代美國高教被政府脅迫的惡例。

無獨有偶，近幾年台灣的大學也常常受到政治與民粹等的干預，從二○一八年政大學生欲以轉型正義之名，移除校內創校校長蔣中正銅像，到同年教育部以台大違反「正當行政程序原則」，決定不予聘任校長當選人管中閔爭議，都可看出當下大學治理中，大學自主與學術自由的維護是何等的艱難。

尤其，在涉及日據時代的校史認同與計算方面，有別於韓國與中國大陸對於二戰前的校史，一概以「偽史」視之，不予計算，如：韓國首爾國立大學，即完全捨棄一九二四至一九四六年之間由日本殖民統治的廿二年「偽校史」。相反的，台灣對於日本統治，近年來在「去中國化」的教育政策下，由上而下的從「美化日據」到「頌揚日治」，許多學校開始以過去的「漢賊不兩立」態度，過渡到二元紀念模式，最後乾脆將日治時期的校史納入計算，藉此延伸校史，吸引全球與日本的校友，完全遺忘那一段台灣人是次等公民，只能讀二等學校與少數領域的歧視歷史印記。

為此，少數對此有疑義的學校如台灣師範大學全球校友會，近日發起抗議行動，抗議校方在沒有召開師生公聽會、沒有調查校友意見，逕以校務會議簡單討論方式，即通過增加日本台灣總督府台北高等學校廿四年校史為台師大校史，強行將一九二二年日據時期「台灣總督府台北高等學校」等起源時間作為校史起點。

師大全球校友會因「爭取校史歸正」而集結，更批評師大校方媚俗而修改校歌歌詞，為迎合上意而增加五十％鐘點費，鼓勵選修科教師以非國語為教學語言等補助，這些都明顯的與師大「誠正勤樸」與「良師興國」等傳統校訓與創校精神相悖離。

在台灣現行的政治大環境下，這群來自全球各地的年長校友，為護校而發出的怒吼行動，雖政治不正確與勢單力薄，但此舉不也是另類哈佛維護學校優良傳統的奮力表現？至於其他想藉校史拓展校譽，與服膺當局雙語國家政策的大學，可別因為經費與權勢，而丟了大學的靈魂！