被大學入學耽誤的學習歷程

古今中外，千年來「開科取士」採筆試、面試、實務演練等皆有之。今大學（專）入學考試，除了筆試、面試、實務技能（較少學科取用），另加學生「學習歷程檔案」，為求得天下英才而教之榮焉。

學習歷程檔案源自英文portfolio，其教學始義係學生蒐集其重要作品專輯，以展現學習過程之進步與成果。有學者將其遠溯至五百年前博學家達文西的藝術及工程作品專輯。一九七○年代美國中小學採用在學業、職涯輔導上，其重點在「過程」檢測，而非「總結」評量及排序評比用。此過程之旨意，係學生在學習中蒐集與篩選各類良好作品中，如何思考、計畫、匯聚、回饋改進的過程表現。輔導師長從中了解學生奮進及表現過程，予以有意義之回饋指導，以協助解決困難，或輔導規畫職（生）涯發展。

請注意，重點是在「學習過程之探索、規畫、成長、反思、解決問題，最後產生具體成果」，並從其選課之整體藍圖中不斷作調整，以補隙其能力弱點也增強其多元學習等。如今越洋來台卻成考生之夢魘，對其不叫好者甚眾！

教師在輔導之餘，可從大多數學生的困難點，改進教材教法與調整課程，從學生的成長樣態與趨勢中，協助其未來發展，這是「教授」的動力與需求所在。師生互動中產生的反思、修正或改進才是學習歷程檔案的精義！我們卻誤用在大學聯招之開科取士，實乃橘逾准為枳，不勝唏噓！以致造成有人藉箸代籌，坊間也不乏補習高人提供示範樣板，如此，失去了學習歷程檔案之原始美意。

其實，美國的教育測驗服務社發展的研究所入學考試ＧＲＥ、托福和多益等測驗歷經數十年以上，成為國際公認有其信度和效度的評量工具。台灣為何不能「取經」發展自己的入學試題？使其發展成具有高鑑別性、高效度、高信度、困難度與誘答力的考題。

全國大專校院聯招至少有五十年以上的考題與答題分析數據，可分科分期作測驗與評量的資料庫（含題庫）。全國教育性大學有在「測驗與評量」方面的人才，惟待行政機關之統合與建立制度，方能比擬他國之典範，不必苦天下蒼生。讓學校回歸正常教學、輔導。工欲善其事、必先利其器，如果台灣能開發出「TestGPT」，將比ChatGPT更有益於測驗之研發與評量考生考題之合宜性與測驗之公平性，必將造福莘莘學子、學校與教育！造育人才無解方，惟用心與悉心。