聽新聞
0:00 / 0:00

被大學入學耽誤的學習歷程

聯合報／ 饒達欽／台灣師大工業教育系名譽教授（台北市）
一名高中生因申請入學學習歷程檔案遭大學端查獲不實，陸續遭正、備取的學校醫學系撤銷資格。圖／聯合報系資料照片
一名高中生因申請入學學習歷程檔案遭大學端查獲不實，陸續遭正、備取的學校醫學系撤銷資格。圖／聯合報系資料照片

古今中外，千年來「開科取士」採筆試、面試、實務演練等皆有之。今大學（專）入學考試，除了筆試、面試、實務技能（較少學科取用），另加學生「學習歷程檔案」，為求得天下英才而教之榮焉。

學習歷程檔案源自英文portfolio，其教學始義係學生蒐集其重要作品專輯，以展現學習過程之進步與成果。有學者將其遠溯至五百年前博學家達文西的藝術及工程作品專輯。一九七○年代美國中小學採用在學業、職涯輔導上，其重點在「過程」檢測，而非「總結」評量及排序評比用。此過程之旨意，係學生在學習中蒐集與篩選各類良好作品中，如何思考、計畫、匯聚、回饋改進的過程表現。輔導師長從中了解學生奮進及表現過程，予以有意義之回饋指導，以協助解決困難，或輔導規畫職（生）涯發展。

請注意，重點是在「學習過程之探索、規畫、成長、反思、解決問題，最後產生具體成果」，並從其選課之整體藍圖中不斷作調整，以補隙其能力弱點也增強其多元學習等。如今越洋來台卻成考生之夢魘，對其不叫好者甚眾！

教師在輔導之餘，可從大多數學生的困難點，改進教材教法與調整課程，從學生的成長樣態與趨勢中，協助其未來發展，這是「教授」的動力與需求所在。師生互動中產生的反思、修正或改進才是學習歷程檔案的精義！我們卻誤用在大學聯招之開科取士，實乃橘逾准為枳，不勝唏噓！以致造成有人藉箸代籌，坊間也不乏補習高人提供示範樣板，如此，失去了學習歷程檔案之原始美意。

其實，美國的教育測驗服務社發展的研究所入學考試ＧＲＥ、托福和多益等測驗歷經數十年以上，成為國際公認有其信度和效度的評量工具。台灣為何不能「取經」發展自己的入學試題？使其發展成具有高鑑別性、高效度、高信度、困難度與誘答力的考題。

全國大專校院聯招至少有五十年以上的考題與答題分析數據，可分科分期作測驗與評量的資料庫（含題庫）。全國教育性大學有在「測驗與評量」方面的人才，惟待行政機關之統合與建立制度，方能比擬他國之典範，不必苦天下蒼生。讓學校回歸正常教學、輔導。工欲善其事、必先利其器，如果台灣能開發出「TestGPT」，將比ChatGPT更有益於測驗之研發與評量考生考題之合宜性與測驗之公平性，必將造福莘莘學子、學校與教育！造育人才無解方，惟用心與悉心。

論文造假案 學習歷程檔案

延伸閱讀

學習檔案造假風波延燒！高中生遭多校撤錄取 教團籲「增列規範」

高中生學習歷程有誤已遭3校取消資格 中國醫大明天再決議

學習歷程爭議 中市府教育局強化宣導誠信原則

74級高中生學習歷程造假！備取長庚醫學系校方說法曝光

相關新聞

被大學入學耽誤的學習歷程

古今中外，千年來「開科取士」採筆試、面試、實務演練等皆有之。今大學（專）入學考試，除了筆試、面試、實務技能（較少學科取用...

別因經費與權勢 丟了大學靈魂

幾個世紀以來，大學自主與學術自由，是全球大學共同追求與捍衛之事，其目的在於避免各國政府對於大學治理的干預。不幸的是，近來...

登載不實 公使、考生命運不同

一名考生成績優良，學測七十四級分，獲多校醫學系正取。該生的學習檔案提到高中菁英盃「最佳辯士」，被網友發現不實。該生發文道...

植病、戲劇共館 台大規畫跳針

台大將於明天召開校務會議。本文所述係台大延宕甚久、亟待解決的事宜。

政府能力有限 讓NGO搭起和平的橋

原有望進入停火談判的俄烏戰爭，近日又因烏克蘭無人機摧毀俄羅斯多架戰略轟炸機而再起波瀾；聯合國安理會四日表決呼籲以色列與哈...

別讓「銅板」美食成你我風險

近日衛福部食藥署推動新的食品安全措施，規定攤商在處理食物時不得接觸紙鈔或硬幣，違者將面臨罰則。這項新制一公布，立刻引起不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。