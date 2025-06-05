私授官位更甚公器私用

監察院原任秘書長李俊俋遭爆濫用公務車接送愛犬美容辭職，繼之又有媒體爆料不只一名監委濫用公務車辦私事。這些公器私用行為看似雞毛蒜皮小事，卻是值得重視的心態問題。

當官的人往往有個心態，「一朝權在手，便把令來行」，這是久遠以來官場的習氣。尤其是政務官或機關首長，大大小小，包括家中的各種私務，利用公家資源的情事屢見不鮮；因為是整個辦公室的「老大」，除非媒體爆料，無人敢多說閒話。所費金額可能不大，但享盡方便、耍特權的威風，也是人們趨之若鶩、拚命想當官的原因之一。

公務車私用、將公家器具拿回家使用，甚至使喚隨身秘書去購物、接送小孩等，都是公器私用行為。這些有形的侵占公家資源尚屬有限度；另有一種大家未注意的是，大官利用權勢將名器職位私相授受，這種循私的危害更烈。

不問能力專長是否符合，將自己的親信派去其可以掌控的單位任職，若德不配位則嚴重影響公務運作。空降者與單位缺乏休戚與共的情感，則盡量在職位上撈好處，因此徇私往往跟舞弊脫不了關係，官箴敗壞多從此開始。

古人雖然曾說「內舉不避親」，但這是說只要用人唯才即可不必理會瓜田李下之譏，現在官場上卻多見「內舉唯親」，更該檢討。