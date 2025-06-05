聽新聞
0:00 / 0:00

私授官位更甚公器私用

聯合報／ 陳文卿／環保服務業（新竹市）
監察院爭議連環爆，秘書長李俊俋因不當使用公務車遭告發涉背信等罪。圖／聯合報系資料照
監察院爭議連環爆，秘書長李俊俋因不當使用公務車遭告發涉背信等罪。圖／聯合報系資料照

監察院原任秘書長李俊俋遭爆濫用公務車接送愛犬美容辭職，繼之又有媒體爆料不只一名監委濫用公務車辦私事。這些公器私用行為看似雞毛蒜皮小事，卻是值得重視的心態問題。

當官的人往往有個心態，「一朝權在手，便把令來行」，這是久遠以來官場的習氣。尤其是政務官或機關首長，大大小小，包括家中的各種私務，利用公家資源的情事屢見不鮮；因為是整個辦公室的「老大」，除非媒體爆料，無人敢多說閒話。所費金額可能不大，但享盡方便、耍特權的威風，也是人們趨之若鶩、拚命想當官的原因之一。

公務車私用、將公家器具拿回家使用，甚至使喚隨身秘書去購物、接送小孩等，都是公器私用行為。這些有形的侵占公家資源尚屬有限度；另有一種大家未注意的是，大官利用權勢將名器職位私相授受，這種循私的危害更烈。

不問能力專長是否符合，將自己的親信派去其可以掌控的單位任職，若德不配位則嚴重影響公務運作。空降者與單位缺乏休戚與共的情感，則盡量在職位上撈好處，因此徇私往往跟舞弊脫不了關係，官箴敗壞多從此開始。

古人雖然曾說「內舉不避親」，但這是說只要用人唯才即可不必理會瓜田李下之譏，現在官場上卻多見「內舉唯親」，更該檢討。

延伸閱讀

罷免吳思瑤一階逾百份資料有誤 召集人賴苡任反質疑中選會文件外流

被控上班時間喬好友訴訟？前法務部長蔡清祥喊冤 提國會備詢照佐證

【即時短評】辱監院門風壞官箴還不辭 監委太丟臉

黃國昌檢舉蔡清祥涉濫用公務車 鄭銘謙：依法處理

相關新聞

監委應做老百姓的青天

人民違法，政府會予以法律制裁；若政府違法，誰能期待政府會自認違法自請法律制裁？當政府機關帶頭違法，老百姓向監察院哭訴陳情...

士大夫無恥 動搖社會根基

近日監察院遭爆公務車濫用事件，被指控的從原秘書長李俊俋、林郁容、蘇麗瓊、王榮璋，再到葉宜津與田秋堇，引發社會高度關注與議...

私授官位更甚公器私用

監察院原任秘書長李俊俋遭爆濫用公務車接送愛犬美容辭職，繼之又有媒體爆料不只一名監委濫用公務車辦私事。這些公器私用行為看似...

強制轉型正義是否民主

隨著民主深化，「轉型正義」逐漸從制度改革擴及歷史記憶與象徵空間的重塑，例如街道、雕像與建築命名。這些措施本意在去除威權遺...

南韓執政黨慘敗 給賴總統的警惕

南韓第廿一屆總統選舉結果出爐，民主黨候選人李在明，打敗現任執政黨國民力量黨候選人金文洙，順利當選。李在明在這場提早三年舉...

藍堅持兩岸對話 需重建青年信任

二○一四年太陽花學運，以「兩岸服務貿易協議」為導火線，實際上反映的是對黑箱決策與中國崛起的疑慮。這場運動深刻影響了一整個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。