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監委應做老百姓的青天

聯合報／ 陳啟彬／監獄受刑人（花縣吉安）
監察院二度糾正，仍撼動不了監獄沿襲幾十年的弊端陋習。圖／聯合報系資料照片
監察院二度糾正，仍撼動不了監獄沿襲幾十年的弊端陋習。圖／聯合報系資料照片

人民違法，政府會予以法律制裁；若政府違法，誰能期待政府會自認違法自請法律制裁？當政府機關帶頭違法，老百姓向監察院哭訴陳情，盼望的就是勇於匡正官箴為民申冤的青天大老爺！

國家獄政，受刑人被監獄強迫為營利事業的私人公司勞動工作，每月工資僅只幾百元，學習自力更生的機會卻少得可憐。這一個把受刑人當廉價勞工的制度藏汙納垢，監察院於一○五年、一○八年二度提出糾正，調查報告直指：「矯正署明顯已違背憲法第十五條、第一五五條及公民與政治權力國際公約。」雖監察院糾正後，促使修正監獄行刑法，提高了受刑人勞作金提撥比率及實領收入，但受刑人勞動所得偏低的獄政爭議依舊存在，根據學者研究即使提升後平均每月也僅約六百元。

幾十年牢獄的弊端陋習，公權力要求受刑人耗費生命為私營企業從事摺紙袋等工作，卻連自主自給基本生活所需都無法滿足。監獄此舉已涉違理、違法、違憲，業經花蓮地方法院審理，一一二年度監簡更一字第三號判決揭示：「勞作金與基本貿雖得有所差距，但亦不能差距太多，否則即有使受刑人之作業勞動奴隸化之嫌，應為文明法治國所不容許。」

活生生的監察院二度糾正，仍撼動不了監獄沿襲幾十年的弊端陋習。難得監察委員接受陳情行使監察權，調查確認監獄機關有嚴重違失，雖大動作提出糾正案，卻不在乎行政違失是否已臻改善，不追查行政違失的背後是否有公務人員涉及不法，非但匡正不了官箴，反而助長了行政怠惰的官僚文化。

事到如今，但願監察委員從監察院糾正案糾正監察院，彼此互相激勵，及時找回初衷，勇於貫徹監察職權，真做老百姓的青天。

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