士大夫無恥 動搖社會根基

近日監察院遭爆公務車濫用事件，被指控的從原秘書長李俊俋、林郁容、蘇麗瓊、王榮璋，再到葉宜津與田秋堇，引發社會高度關注與議論。做為監察機關應具有最高道德表率，這樣的失德行為不僅令人失望，更顯示出「上行下效」的嚴重性。冰凍三尺，非一日之寒，濫用職權、公器私用的歪風，實際上早已普遍存在於各級公私立機關，反映出台灣公務倫理長期失修的深層問題。

這種累聚的社會不良風氣，從表面看是制度鬆散與監督不周，實則根源於人性中的貪婪與偽善。公務車本應是為公務服務的交通工具，卻被部分官員視為「福利」甚至當成私車使用，毫無羞恥之心。

這樣的思維背後，呈現的是對權力的錯誤認知與對責任的逃避，將自己置於法規與常理之上；把職務視為特權、把資源當作私產。這種行徑不僅侵蝕民眾對政府的信任，更動搖了社會的道德根基。

清朝學者顧炎武在〈廉恥〉一文中強調：「廉恥，立人之大節也。」又說：「國人無廉恥，是國將亡之徵。」他認為廉恥心是做人的根本，是國家鞏固的基石，而長期濫用公器正是「無廉恥」的具體表現。社會失去了廉恥觀念，是非不明，最終將陷入全面腐敗與道德崩潰之中。

「士大夫之無恥，是謂國恥」是顧炎武的千古名句。今日濫用公務資源的並非基層，而是位居「御史大夫」、應作表率的監察院官員及委員，更驗證「士大夫無恥」對國家帶來的深層傷害。顧炎武批判的，正是當今公職人員與高官亟需反省的！

公職人員的品格與修為，首先是「公私分明」。每一筆公帑、資源都來自人民納稅，必須用之有當。其次，是具備「自律與敬畏」之心，能夠約束自身慾望，並對法律與制度心存敬畏。此外，還須有使命感，認知自己的職位是為民眾服務而非享樂享權，以公眾利益為核心才能端正施政風氣。

要改善弊端現況，應從制度與文化雙軌並進。制度面應強化監督機制，提升公務資源使用透明度，建立嚴謹的查核與懲處機制，讓濫權者難以隱藏並確實受到懲罰。同時貫徹政風教育，建立清廉意識，使廉恥內化為職業道德。在文化面，所謂「華風之弊，始於作偽、終於無恥」，重建社會對「廉恥」的認知，透過教育重新培養對不公不義的敏感、對誠信的尊重，讓以廉為榮、以貪為恥成為共同價值。

制度固然重要，但終究是由人執行；唯有公職人員自覺自律、不為利誘，才能防堵濫權與腐敗。這正是「有恥且格」，非義而不為的真正精神。

官位高，更須高操守；唯有重拾廉恥之心，方能守住公信、強化責任、延續正氣。