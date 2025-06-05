兩岸都應探索「中國往何處去」

聯合報六月一日民意論壇黃年「這已經不是國共內戰了」一文，站在「為人類文明建立典範／為中華民族創造救贖」的高度，問出了台灣早就該和大陸同胞討論的大問題─中國該往何處去。謹以我在大陸、香港求學和交流的經驗，分享個人見解。

大陸同胞有何可寄望於港台者？無非就是「另一種中國的可能」。港台比較自由或公正的地方，早被大陸民間媒體與公知作為「他山之石」拿來與大陸體制攻錯。如果我們能把握這點，也能以思想撬動大局。但若港台不再能提供這些想像，甚至愈來愈多與「中華民族偉大復興」等期望背道而馳的言論與表現，那便只得淪為反面教材。這應是我們討論「中國往何處去」時宜先建立的認識。

大陸網友對中共百餘年來的努力方向，存在著一種善意解讀：「不墮輪回」，即毛澤東一九四五年在延安回答黃炎培的關於克服、跳出治亂循環的「歷史周期率」問題，放到今天就是如何突破「階級固化」的困局。

當年毛澤東開出的解方是「讓人民來監督政府」的「民主」，後來的實踐是「人民民主專政」。如今「民主」仍然列在十二項「社會主義核心價值觀」裡，但民間輿論對「民主」已然除魅，因歐美民主國家在失控的跨國資本主義作用之下，貧富分化、階級固化，且能假選票政治將民眾困在偽議題中內耗不已。這樣還不如繼續跟黨走，一則集權大政府在保障底層民生上責無旁貸；二則這些年來大陸確實在國防科技等層面有所成就，受到民眾肯定。

如今大陸社會對分配不公等議題深感不滿，中共高層也十分清楚，這兩年再三出台了促進消費的政策，但當微博評論區又出現「錢都拿來還房貸了，都在為過去的土地財政埋單」之類直指癥結甚至追責的呼聲，台港又有什麼經驗和模式可供有心人拿來攻錯？

從大處來說，答案是：沒有。香港炒房炒得更厲害，台灣也年年講「居住正義」，屆屆選舉又選出「上流社會」，反而頗有人對中共壯士斷腕，引爆房地產暗雷叫好。

但從小處來說，也還有不少。有大陸網友問了個頗受共鳴的問題：「為什麼我對國家民族的未來充滿信心，但對個人的生涯只有悲觀？」在一場場科技突破、外交勝利的捷報底下，從教育、就業、居住、法治等關係到海量小民切身權益與尊嚴的領域，一直都充溢著被侮辱與被損害的人。中共中央既不可能，也其實不想完全捂滅這些民怨，畢竟這對地方和各機關單位的權力多少算是種制衡。在這些領域，就還有不少人會對台港做得比較好或比較不差的部份，表示嚮往或肯定。這就是我們尚有可為之處。

當今真能動人的議題，已非民主、人權、法治等套裝大詞，而是回歸到公與私、集權與分權、生產分配與再分配的永恆拉扯。我們難以奢望有某種理想模式可把中國以至全世界統一起來，但是，持續在「不一樣」的道路上探索，且讓在大陸難以發聲者，可藉台灣平台伸張己見；在台灣不得意者，可藉大陸平台開罵，進而匯成少許有益健康的壓力，這或許可以讓我們更全面、踏實地漸次回答「中國往何處去」。