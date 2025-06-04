科技‧人文聯合講座／DNA夜未眠：抉擇與負責

這是一篇探討學習動機的文章。動筆前，我曾請教幾位學養俱佳、工作認真的前輩。不料，他們竟異口同聲地勸我別寫，理由很簡單：寫了沒用，還可能會得罪人。我察覺前輩們的語氣中已無「恨鐵不成鋼」的情緒，倒是充滿了「萬念俱灰」的無力。我之所以提筆，只因「救一個，算一個」。畢竟，這是教育理念最後的馬奇諾防線。

標題中的「ＤＮＡ夜未眠」，指的是分子生物學常見的實驗安排。研究生可在下班前設好實驗，讓反應於夜間持續進行。隔天一早，即可接續操作。這種安排既能提早修正實驗，又能使進度維持不墜。我卅年前在台灣學會這套做法，之後在海外待的研究所也見識到同樣的節奏。這已是實驗工作的基本打法，放諸四海皆準。然遺憾的是，雖然我在課堂上一再強調「ＤＮＡ夜未眠」的重要性，但真正願意實踐的學生卻愈來愈少。我想，這也是前輩們感嘆的原因之一。

我原以為這種消極態度僅限於生醫農領域，但透過訪談，方得知這個問題已蔓延到其它學門。誠然，專業的養成耗時耗力，且畢業後的報酬未必可觀，年輕人大可悲觀與抱怨。然而，若把悲觀化為怠惰延宕，或將抱怨轉為消極抵制，到頭來傷的還是自己。如果真的覺得選錯領域，應在失望後積極另謀它路；坐以待斃，只會讓自己的前途陷入困局。

不少老師鼓勵學生要「找回初衷」，但大多數的學生無動於衷。也有人提倡「活在當下」，但「當下」如果是壓力與痛苦，學生反而更想逃避，或只是原地踏步。還有些老師天真地呼籲同學們「走出迷惘」，殊不知對缺乏動機與自律的學生而言，這些話只是空洞的慰藉。與其喊口號，倒不如實話實說。其實，在科技發達與迅速變遷的時代，「初衷」本就可適時調整，否則只是自我設限。再者，誰不曾迷惘？誰不正在迷惘？老師們若能向學生坦承自己也常處在迷惘中，可能還會讓學生釋懷些。重要關鍵在於「動態迷惘」與「靜態迷惘」的差別頗大—前者雖心困但行不困，持續在摸索中前進，偶能撥雲見日；後者只會遲滯不前，永遠被困在原點。

因為前輩們的「萬念俱灰」偶有「死灰復燃」的愛心火花，使我悟出了一個道理：若我們讓年輕人自由地去做抉擇，年輕人也應為自己的抉擇，扛起全責。不論選擇「ＤＮＡ夜未眠」，或是「ＤＮＡ一夜成眠」，同學們都該為自己的工作態度承擔後果，老師與老闆只能道德勸說與決定其去留，以維單位之工作士氣與效率。

本文標題的靈感來自愛情電影《西雅圖夜未眠》。片中男女主角時而猶疑不決，時而錯失機會，最後歷經波折，找到心之所愛。很寶貴的是，他們在迷惘中仍付諸行動。在現實的世界，又何嘗不是如此？值此畢業季，期許同學們仍願在迷惘中認真摸索，為自己的抉擇負責。（作者為台大教授、出版中心主任）