南韓執政黨慘敗 給賴總統的警惕

南韓第廿一屆總統選舉結果出爐，民主黨候選人李在明，打敗現任執政黨國民力量黨候選人金文洙，順利當選。李在明在這場提早三年舉行的大選勝選，一點都不意外，自始李在明支持率一直遙遙領先其他候選人，分析其主要原因包括：

首先，讓這次大選得以舉行的元凶是前總統尹錫悅，其兒戲般的戒嚴，立即遭到國會阻止而解除，繼而國會朝野提出彈劾，依法由憲法法院八位大法官審理，全數通過罷免總統，罷免原因是尹錫悅發布戒嚴不合乎憲法規定的內戰等三項條件。因此，民主黨的競選團隊和李在明以「剷除戒嚴和內亂的同夥」為競選主攻口號，並且金文洙和國民力量黨競選團隊成員，全部被綑綁在尹錫悅的「共謀傘」下。

其次，執政黨內部分裂，金文洙雖經黨內激烈初選脫穎而出，但大邱市前市長洪準杓、前國務總理韓惪洙等競爭者，不是落跑國外就是隱居，這次沒有公開出面為金文洙站台拉票，給選民的印象是黨內不團結。相形之下，李在明顯得十足有備而來，金文洙則是「孤苦奮鬥」。金文洙民調落後、無法追上李在明的主要原因，當然是受到尹錫悅的連累，尹錫悅至今不肯低頭向人民道歉。奇怪的是，尹錫悅還將戒嚴理由完全推給中共；尤其，選民對尹錫悅夫人金建希介入選舉事務及收受名牌包等醜聞不大理解，仍須進一步釐清。幾家市民團體已提出告訴，選後金建希恐怕要勤跑檢警和法庭，屆時很可能創下「前總統夫婦二人同吃牢飯」的紀錄。

李在明從上屆大選跌倒後「浴火重生」，選前有擔任京畿道知事時的五件舞弊案子「受審中」，律師出身的李在明技巧的拖延至六月十八日，甚至當選後有可能將火速修憲為「總統以往涉案，在職期間不受法律約束」。金文洙和不少選民質疑「有罪在身」的候選人當選統，將影響國家整體對外形象；然而，一旦民主黨在國會通過此修憲案，法官也無能為力。

台灣不能對南韓總統選舉「隔山觀火」，因為台韓不僅政情類同，且兩岸與兩韓情勢也相似。南韓政黨輪替勢必帶來兩韓關係變化，也會影響東北亞與美中日俄關係。據了解，美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）朝鮮半島項目主席車維德已向李在明暗示，川普有意縮減或撤退駐韓美軍。由於李在明親中、親北朝鮮的外交政策，對美國來說並不尊敬，尤其李在明反對美軍在韓擴增薩德防禦系統基地。

ＭＢＣ等三家電視台的出口民調顯示，金文洙除了在大邱、釜山、慶北及慶南等四地領先外，首爾等地「全輸」，執政黨可說是「慘敗」。南韓「政黨輪替」如此之快，讓世界各國眼花撩亂。此次南韓大選的意義重大，在於「總統一人的錯誤選擇」也必須對選民交代清楚。台灣選民對賴總統與民進黨一年來的施政充滿不滿，希望南韓大選結果能給賴總統一個警惕。