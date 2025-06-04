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藍堅持兩岸對話 需重建青年信任

聯合報／ 杜文／大學教師（宜縣礁溪）
國民黨黨中央外觀。本報資料照
國民黨黨中央外觀。本報資料照

二○一四年太陽花學運，以「兩岸服務貿易協議」為導火線，實際上反映的是對黑箱決策與中國崛起的疑慮。這場運動深刻影響了一整個世代，改變了台灣社會看待中國的方式。此後，在許多年輕人眼中，與中國互動容易被誤解為「靠攏對岸」，甚至被認為是背離對民主價值的堅持。

多年來，在民進黨主導下，兩岸交流被貼上「賣台」和「陷入中共統戰伎倆」的標籤。連年輕人喜歡用的「小紅書」，也被認為需要規管。這種氛圍深植人心，即將在台播出的影集「零日攻擊」，以解放軍攻台為想定背景，描繪戰時台灣社會混亂場景，預期將加劇民眾對中國的仇視與疑慮。

然而，台灣無法迴避現實，我們與中國在經貿與產業鏈上的依存仍深，兩岸關係動盪不安，一定傷害台灣經濟與周邊區域穩定。台灣自身的安全防衛絕對重要，但理解現實處境，保留溝通管道同樣不可或缺。

台灣在國防戰略上高度仰賴美國的援助，但美方對台的政策終究服務其全球戰略與利益考量。這可從川普前些日訪問中東三國的巨額交易之行可知，這三國皆非民主國家，美國規避對民主價值的維護，且不顧以色列感受。

因此，台灣不能將自身命運完全交付在美國現實主義的決策前提上。我們應在自立基礎上，維持美中台之間必要的彈性對話空間。

國民黨多年來持續主張和平穩定的兩岸關係，從政黨交流、地方互訪到民間合作，始終主張以務實對等的方式維持溝通與接觸；這不是妥協臣服，而是以國家整體利益為優先的選擇。如今重要的，是要讓年輕世代理解，理性的兩岸互動與台灣自身尊嚴並不衝突，反而是尋求自我保障的一部分。我們既不疑美，也不仇中，更重要的是，要建立自己的自信與實力。

交流若要回到正軌，誠意必須是雙向的。除了台灣內部需重建理解與信任，也期望對岸停止軍事施壓，以實際行動降低緊張。

國民黨未來若能以更貼近青年的語言，闡明務實穩健的立場，並在安全、經濟與國際戰略之間建立可信的平衡論述，就有機會重建年輕世代的信任。不靠網軍煽動、不陷入情緒綁架，而是靠清晰的兩岸關係路線，與維繫中華民國命脈的決心，才是欲重回執政應有的姿態。

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