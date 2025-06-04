更名不該從上而下強行決定

我是一位熱愛高雄的市民，幾乎每天都會經過中正路。對我來說，中正路不只是一條交通幹道，平坦又筆直，更是我生活中的日常風景，是我定居高雄熟悉的地名；是我在回家的路上、等紅綠燈、看夕陽時，內心自然浮現的地標。

最近政府有意推動全台的「中正路」更名，包括高雄市，我心中有些複雜又無奈。我明白，這項改名政策背後有其歷史背景與「轉型正義」的理想，象徵著社會走出威權的過去，邁向更自由民主的未來。身為民主社會的公民，我尊重也理解這樣的立場。

但我也想說，對我們許多在地人而言，「中正路」這個名字，已不只是某位歷史人物的象徵，它更代表著我們的生活軌跡與城市記憶。它是公車站的名字、是報地址給外地朋友時的參考、是計程車司機最熟悉的街口。高雄有很多路名其實非常清楚好記，例如中正、中山、建國、和平等等，這些名字對我們而言已成地圖上的指南針，更有令其他城市羨慕的路名：一心、二聖、三多、四維、五福、六合、七賢、八德、九如、十全。

衷心希望這樣的更名，不是從上而下強行決定，而是透過與市民充分對話、尊重地方意見的民主過程。是否可以考慮舉辦市民公聽會、問卷或地方公投，尊重市民的參與與選擇？若最後仍要更名，新的路名是否可以更貼近高雄在地文化？

改路名容易，但改變人們對一條路的情感，卻需要時間與尊重。如果改名能讓城市更好，讓人民更有認同感，那我們願意一起努力；但如果只是為了政治象徵，而忽略了我們日常生活的記憶，那麼是否可以再想一想？