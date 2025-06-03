地方補助非施惠 是憲法義務

日前連江縣長王忠銘指出，行政院刪減該縣一般性補助款達廿七點三％，導致地方財政捉襟見肘，連基本公共建設與社福支出都難以為繼。台北市長蔣萬安則率先提起訴願，主張行政院違反財政收支劃分法第卅條第三項「不得少於前一年預算編列數」的義務，並主張應追償削減款項；雲林、台東、南投等縣市也陸續表態將提訴願。這場由行政院主導的「統刪」風波，不僅引發地方財政警報，更凸顯了中央濫權與憲法平等原則之間的根本衝突。

憲法第七條保障人民平等，但真正的平等不只是「等者等之、不等者不等之」的形式平等，更要求國家積極保障弱勢，實踐社會正義。偏遠與財力薄弱縣市長期仰賴中央補助，若採「一體適用」邏輯削減補助，無視其財政脆弱現實，實已構成不利差別對待。教育、社福等屬中央法律規定之義務，雖由地方執行，中央仍負財政支持責任。補助刪減若未經正當程序與合理評估，已侵害地方自治與實質平等。

財劃法第卅條第一項雖寫「得酌予補助」，但第三項明定「不得少於前一年預算編列數」，顯示該「得」非屬實件個案正義之行政裁量，蓋裁量具現場與即時性，很難預先作一般與抽象性的規定，而是憲法所賦予行政之職權義務。若行政機關可任意刪減，再以政策理由掩飾，將使法定保障淪為具文，破壞法治秩序。

憲法第七條所稱之平等，與基本國策（如憲法第一六三條、增修憲法第十條第八、十二項）形成雙重保障架構。湯德宗前大法官指出，相較於美、德、加拿大憲法僅將平等權列入基本權利章，我國則同時在「基本權利」與「基本國策」中分別設有平等之規定。從而在基本國策中，國庫補助邊遠及貧瘠地區，如澎湖、金馬地區之教育文化、社會福利與救助、衛生醫療等，是中央的憲法義務；憲法乃要求國家不得任意差別對待，亦須主動照顧弱勢、促進均衡發展。若補助款無差別削減，表面看似公平，實際卻使高度依賴補助之縣市難以履踐前述法定義務，已屬違憲。

行政院為解套提出追加預算，涵蓋禁伐補償、國軍待遇等支出，試圖平息地方不滿。但此舉是否符合預算法第七十九條所列的「新增機關、業務或重大事故」等條件，備受質疑。地方補助本為法定義務支出，應穩定編列；今先砍後補、邏輯錯置，反造成制度性混亂。

有在野黨立委批評此舉形同「擄人勒贖」、綁架預算程序，以削減補助做為手段，迫使地方與立法院接受不確定的追加預算。若此模式常態化，將使預算淪政治操作籌碼，破壞預算民主與法律保留原則。

即使中央認為統刪合理，也應有預告、協商與過渡期，不得倉促實施。突襲式削減，將嚴重衝擊地方財務安排與履約能力，違反信賴保護與比例原則。這場風波不只是預算編列問題，而是憲政秩序與法治原則的試煉；補助款並非行政施惠而是憲法義務，不容行政機關片面解釋或中斷。若行政機關能任意刪減補助，再以追加預算來包裝彌補，不僅架空財劃法，更削弱國會預算審查與監督權。

國家因城市而偉大，沒有穩定的地方，哪來繁榮的國家？地方居民也是國民，中央不應因預算優勢而任意犧牲地方治理。