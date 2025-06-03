監院缺席備詢 傷害民主機制

立法院司法及法制委員會於昨日排定「防制公務員瀆職」專題報告，邀請多位部會首長及秘書長列席備詢。惟監察院秘書長李俊俋在捲入公務車爭議後突請辭，監察院亦未派員出席，國安會與總統府秘書長此前也屢傳未列席，引發外界譁然。究竟這些秘書長有無備詢義務？不僅事涉行政禮節，更關乎憲政運作的核心，亦即立法院監督權限是否正被架空？

監察院回應，依據大法官釋字第四六一號解釋，司法、考試、監察三院除自己所提的法律案及預算案之外，可不赴立法院列席備詢，類似情況也有前例可循。惟「釋字四六一號」強調的，是三院「所屬獨立行使職權之人員」可不列席，而非指涉及預算執行、行政資源運用之首長可拒絕監督，尤其事關濫用行政資源與公務員瀆職之防制，正是立法院依法監督的關鍵。

值得一提的是，依憲法第六十七條第二項，立法院各委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢。而依憲法與釋憲實務，除立法院（須由立委提案連署）外，其他四院包括行政院（憲法第五十八條）、司法院（釋字第一七五號解釋）、考試院（憲法第八十七條）、監察院（釋字第三號解釋）等皆具法律案提案權，並應就法律案、預算案及重要施政內容向立法院負責。換言之，行政院、司法院、考試院與監察院之秘書長，均負有院務執行與政策落實之責，依法應受國會質詢與監督。

反觀立法院秘書長，係為議事與國會行政之幕僚長，屬內部人員，並無國家政策或公共資源分配之決定權，其對立委之「負責」，限於議事及行政支援，與其他四院秘書長就外部政策與預算案負有責任的本質相異。將李俊俋拒絕備詢一事與立法院秘書長職權並論，實忽略兩者權責差異，屬模糊焦點混淆視聽。

憲法第六十二條明定立法院為國家最高立法機關，第六十三條賦予其議決法律案、預算案、戒嚴案、大赦案、宣戰案、媾和案、條約案及國家其他重要事項之權。倘若行政機關首長可憑一紙請假，或一句「無須列席」便卸責缺席，試問立法院如何行使人民賦予的監督權？行政機關豈非凌駕於國會之上？

監察院近日爆發多起濫用公務車事件，不僅重創自身公信，更牽動對其年度預算與組織存續的正當性審視。在社會高度關注之際，監察院選擇缺席立院備詢，無疑是對民主監督機制的傷害。立法院之所以存在，絕非僅止於例行開會與儀式性質詢官員，而是監督制衡濫權。秘書長「不上朝」，國會威信誰來撐？若再姑息以「憲政慣例」之名逃避法律與政治責任，最終削弱的將是整個憲政體系根基。