民進黨何須畏懼「中正」

內政部聲稱修改「中正路」名稱是「法定義務」，高舉「去威權化」與「轉型正義」的旗號，不斷向地方政府既懷柔又施壓。劉世芳上台一年不見正面政績，卻只見狠逼陸配、拆散家庭，反觀對詐騙集團猖獗、校園毒品氾濫侵害青少年身心等卻束手無策，如何奢談社會安定？

「中正」為端正品德之意，二五○○年前《易經》已記載。〈豫卦，六二爻象辭〉有言：「介於石，不終日，貞吉。以中正也。」朱熹稱讚此爻代表耿介如石，「中而得正」的德行，不耽溺逸樂；「中正自守」故能思慮明審而識微見幾，故為大吉。一九一八年蔣卅歲時自己改名為「中正」，與其字「介石」都出自易經，顯見蔣而立之年時對自己德行有一番期許。

至於原銜於中正紀念堂正門牌樓上的「大中至正」，原是褒揚唐朝宰相趙憬，其碑銘文：「端誠博物，錯綜古今，非大中至正，不接於心術。」意指他有絜矩守正之操，大中至正之德，皆與其心性修養有關。後來宋明儒者如張載、朱熹、王陽明等，皆以「大中至正」表徵正心修身、行事端正的高尚品格。無論「中正」與「大中至正」均意在彰顯合於中道、不偏已私、知節制的好德行，為何民進黨只知追殺和抹煞？

人的名字，不論是長輩取的，或自行改名，總是賦予美德、吉祥、美好的寓意，一如「清德」寓有澄淨清明品德之義，「世芳」則寓意美名流芳萬世；既有德性修己的比況，也有期許美善的願景。「中正」亦然，有高遠的品德意義而非唯某人專用，「世芳」何須對「中正」避之唯恐不及？難道是不喜「中正」象徵的浩然正氣？自從中正紀念堂「大中至正」四個大字被民進黨撤掉後，如今社會確實少了大中至正的浩然之氣。

民進黨長期執著於編織蔣氏「威權統治」、「白色恐怖」的缺失與罪名且愈趨擴大，卻對蔣氏在台數十年的耕耘建設，尤其是反共保台、帶給社會安定繁榮的功績完全抹煞掩蓋；而後繼檯面上的掌權者，卻有何者不受惠於當年蔣政府之恩？哪一個不是成長於逐步改善的生活與教育環境？如今手握大權卻歪曲歷史、以鞭屍報之，良心安在？歷史的鐘擺會再擺回來。民進黨也是統治者，幾代之後談起「新威權」追殺政敵的手段時，罪名又當如何？就請拭目以待吧！

奉勸今日執政者，收起威權、勿行逼迫，少一點刻薄、多一點寬厚，為台灣保留一股正氣。吹熄他人的燈火並不會使自己更光明，只為掩蓋自己的耳目，而中正之德、大中至正的浩然之氣仍會不絕如縷。

若能保留中正路，反顯民進黨有大度、層次高，就讓「中正」回歸中正的原意吧！