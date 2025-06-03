科技‧人文聯合講座／媽祖進香的啟發

農曆四月，是白沙屯拱天宮媽祖進香的大熱潮，近年似乎一年比一年熱烈，且拓及國際旅客與更多的年輕人參與。「信仰」是個人的事，筆者亦非任何宗教信徒，惟拜今日電子傳媒科技之賜，未能親臨現場者也得以透過直播等報導，獲得另類視角與更全盤宏觀的臨場感。

許多媒體只是現場跟拍、實境報導，不過現場氛圍依然相當震撼。另有些媒體花時間作事前、事中與事後之報導，訊息收集、剪輯分析，也用心把這三百多年來在台發展的歷程，作了客觀有據的分析。

當然，「信仰」的確關乎個人感知、無形的連結與能量之轉化，很難以偏概全。而在一些深度訪談中，尤其是對基層信眾、接近儀式行進者與轎班人員之訪問，有一些出自親身長年的感知經驗，其所道出的故事著實令人震驚、瞬間頓悟且豁然開朗。

許多被選為轎班人員者，似乎有其特殊之傳承習俗（規範／紀律）依據，很多人是在孩童或少年時期即被「選中」並培訓，有的任職已超過四十年，還有多人已超過九十歲「退休」了。這些成員幾乎都是基層的鄉下小孩、少年、青年，普遍未受過高等教育。一位有近四十年服務歷史的轎班人員說：「我就是個海邊長大的囝仔（孩子），有一年莫名地被拉進去接受扛轎的訓練，任職迄今。」

扛轎與百年不熄火之香爐，是天人合一的信任感與神奇力量之責任傳承。郭瓊瑩／攝影

他反駁有些市井媒體說「這一切都是人為安排的」，包括路徑方向、停駕、駐駕地點。他說：「轎班人員一組四人，必須充分合作、同步配套，有默契而同時又需各司其職、合力共工達成任務；即便是依那股無形力量感應而行，但這四人中擔任主控的第一先鋒者，必須培養出一種能量，簡單的說就是『定、掌、移、轉』。接受感應後，必須定位、定向、定性掌控全局並均衡力量，且依周遭環境快速反應移動，並因應情勢即時轉向。」

當我聽到僅有小學學歷的資深轎班人員，平心順口道出這四個字時，瞬間醍醐灌頂，他說的不正是一個領導者掌舵，應有的全觀思維與能量嗎？就這麼自然！而這似乎是自小到大課本上未教的。與今日全球知名諾貝爾獎得主、企業家、經濟學家、政治學家及策略家的理論與銘言對照，相形之下更是渾然天成，且精準簡扼地詮釋了當代深奧的科學治理藝術。

同樣的情境，若連結到今日由美國總統川普捲起全球關稅、政經國防等談判的千堆雪，這位轎班長者儼然早已通透領導控局的「智慧」奧義了。以小觀大、由小拓大，再回到現實中的台灣；在全球光速變幻、處於高度不確定性的動態局勢中，「定、掌、移、轉」難道不正是總統及決策者們亟需有的省思、覺悟與智慧嗎？

（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）