歐洲「向右轉」 全球化分裂中

又一國家「向右轉」，歐洲極右政治勢力的猛然反撲，將更加衝擊歐盟經濟、移民、地緣政治及全球化等變化。

波蘭總統選舉第二輪投票結束，「疑歐」的保守派獨立候選人納夫羅茨基得票率五○．九％，險勝自由派的親歐華沙市長佐薩斯科斯基。

這場選舉被視為是波蘭支持親歐路線，還是向川普式民族主義路線傾斜的一場考驗。選舉結果對親歐政府的改革議程是一次重大的打擊，曾是重量級拳擊冠軍的納夫羅茨基，也是一名民粹主義者、美國總統川普的粉絲，一向反對歐盟的氣候和移民政策，主張不會批准烏克蘭加入北約，因為這可能使北約被捲入與俄羅斯的戰爭。

波蘭是半總統制國家，總理掌握實權，總統在外交、立法方面握有一些權力，例如可以否定議會的一些法案，或是將法案提交給司法委員會。在波蘭上次議會選舉後，法律與公正黨籍的總統杜達和執政黨政府之間，出現政策和立場的分化。

選舉期間，波蘭總理圖斯克表示，納夫羅茨基反對烏克蘭加入北約的聲明，是「最好的叛國罪證詞」。圖斯克稱這是競選活動中最大的醜聞之一，並警告波蘭絕對不能以任何藉口附和普亭的要求。

此等截然不同的立場，在選舉結果揭曉後，已預告處理俄烏戰爭的態度，納夫羅茨基的一擊也將使得歐盟在處理地緣政治問題上面臨更大的分歧。

歐洲極右翼的政治勢力，在其他國家也在滋長中。五月十八日，葡萄牙舉行了三年來的第三次議會選舉，極右翼「夠了」黨最終以微弱優勢躋身第二位，超越社會黨成為議會中規模最大的反對黨，從而終結該國長期穩定的兩黨制格局，躋身躍上主流政治舞台。

對於葡萄牙極右翼政黨來說，今年的選舉結果是一次大勝，是自一九七四年以來，極右翼政黨首次在國會選舉中獲得最高的席次。同樣是五月十八日，羅馬尼亞舉行了第二輪總統選舉投票，傳統的親歐無黨派候選人達恩當選總統，但被他擊敗的極右翼候選人西米昂也擄獲四十六．四％的得票率。另在今年早些的德國選舉中，極右翼政黨選擇黨同樣取得了歷史上最好的成績，成為德國第二大政黨。

近來從德國、羅馬尼亞、葡萄牙到波蘭，以及此前至少有八個歐盟國家都有極右翼政黨執政、執政聯盟或是迅速崛起的反對黨，分別是義大利、荷蘭、芬蘭、斯洛伐克、匈牙利、克羅埃西亞、奧地利和捷克。此現象反映出一個值得注意的訊號：極右翼勢力正在歐洲壯大。

右翼民粹主義政黨在歐洲逐漸嶄露頭角，直指歐洲政治「向右轉」的跡象，這是逆全球化的結果。當全球化的浪潮逐漸回落、人們對政治正確和多元文化主義的反感，更是對歐洲中左翼政府執政下經濟困境、移民危機等現實問題的不滿，而興起民粹主義、民族國家和「疑歐」意識形態的大反撲。

右翼民粹主義政黨主張保守主義及強調本國利益，以「反建制」的姿態，成功地捕捉到了民眾的焦慮情緒，並將之轉化為政治能量。全球化正在分裂中，民族主義與民粹主義的乘風作浪，對全球化和普世價值將是「海狗浪」的侵襲，我們已經陷在「一個地球、兩個世界」的對立中。