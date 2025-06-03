賴清德兩岸戰略轉移？仍待觀察

賴清德總統五二○前提出了「併購論」釋放兩岸統一條件說，形式上溫和中性並似顯善意。對此，國台辦回應在「一個中國原則」和「九二共識」基礎，願意和台灣各黨派、界別、階層人士就兩岸統一問題廣泛交換意見及協商。

而在就職周年演說中，賴總統亦不同於先前激進、挑釁的兩岸論述，不僅淡化兩岸議題，未提及兩岸、中國、大陸；也無中華民國、中華民國台灣稱呼，而是全場用台灣自稱。通篇既可謂是去中國化、去中華民國化的自白書，同時呈現相當隱晦溫和的戰略模糊。

這是否意謂賴的兩岸路線有所調整？抑或是初步釋放政治善意呢？但其演說又大談美台關係，並影射中國為威權國家、侵略者、戰爭發動者，隱含脫中入美、中國威脅及中國是境外敵對勢力的身影，欠缺清晰的兩岸論述，反以國安論述替代。

首先，賴以國安論述替代兩岸論述，淡化兩岸相關議題，僅提及台面對國安統戰威脅，並重申十七項因應策略。這與就職演說強調兩岸互不隸屬、高唱新兩國論的態度確實表述不同。就職演說清晰明確，周年演說則刻意迴避、模糊，實質上仍維持新兩國論立場。

其次，未提兩岸關係具有去風險作用。賴回答日本記者提問時宣稱：備戰是為了避戰、堅定追求和平，和平無價，戰爭沒有贏家等。周年演說平鋪直敘、內容仍無新意；表述較為中性、不針對、不激進、不挑釁。用詞譴字平實、低調、姿態放低，應為技術性和策略性變化，然新兩國論的本質未變；反制及限縮兩岸交流態度也未改變。

再者，賴批判中國為侵略者、威權體制威脅民主。周年演說大談民主，建立與所謂民主價值夥伴合作、強化市場連接，意圖弱化兩岸經貿依賴關係；雖未再論脫中入北，卻一再倡議美台緊密夥伴關係，足見脫中入北即是脫中入美代名詞。

在就職周年前夕，賴總統接受日本電台專訪時宣稱：中國企圖取代美國，改變全球以規則為基礎的世界秩序，吞併台灣只是第一步。又宣稱要與民主陣營共同阻止中國發動戰爭。這意謂著美中戰略衝突加劇，批判發動戰爭是中國威脅論飆漲，台灣要與全球北方建構民主價值同盟，降低兩岸依賴導致的安全風險。

最後，這是一篇完全去中國化、去中華民國化的宣言及自白。演說中沒有大陸、對岸或中國、兩岸關係，凸顯台灣主體特徵。又宣稱要規畫「重要國安情勢簡報」與在野黨主席交換意見、共商國是。足見賴試圖以國安受威脅為主軸，取代兩岸主權論述衝突，運用國安論述取代兩岸關係論述。

矛盾又弔詭的是，台灣國安議題本身的嚴重性與危險性，不就在於賴倡議的衝突性兩岸論述路線，及配合美國印太戰略採取聯美抗中戰略所致嗎？就職周年演說固然凸顯其策略轉進，及釋放些微善意，但未必代表賴的兩岸政策已實質調整。這種戰略妥協是否為暫時性權宜？尚待後續觀察加以驗證。